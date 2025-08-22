Il tuo PC è diventato lento? Rinvigoriscilo con Avast, ora in sconto del 50%

Avast ha lanciato una promozione estiva che riduce il prezzo dei suoi pacchetti di sicurezza fino al 50%. Un’ottima soluzione per eliminare i virus e tutti gli altri file dannosi e inutili presenti sul tuo PC, prima causa della sua lentezza.

Tra le soluzioni coinvolte ci sono le suite più avanzate, Premium Security e Ultimate, proposte a partire rispettivamente da 36,50€ e 52,50€ per il primo anno. Per usufruire dell’offerta basta andare sul sito ufficiale di Avast , ma detto questo vediamo nel dettaglio cosa includono i pacchetti proposti da questo software.

Cosa includono i pacchetti di Avast

Questi strumenti offrono una protezione completa contro virus, malware, ransomware e siti di phishing, garantendo sicurezza su tutti i dispositivi personali. Tra le funzionalità incluse figurano il blocco dell’accesso a siti non sicuri, l’analisi delle reti Wi-Fi e la difesa da tentativi di controllo remoto del PC.

Il piano Ultimate amplia la protezione integrando anche SecureLine VPN per navigare in anonimato, AntiTrack per evitare tracciamenti online e Cleanup Premium, che migliora le prestazioni dei dispositivi rimuovendo file inutili.

Il pacchetto Premium Security è in offerta a 36,50€ per 12 mesi invece di 52,50€, pari a soli 3,04€ al mese. Il piano Ultimate scende invece a 52,50€ all’anno, con un risparmio del 50%, ovvero 4,37€ al mese.

I prodotti Avast, sviluppati all’interno dell’Unione Europea e scelti da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, sono compatibili con PC, Mac, Android e iOS. Inoltre, ogni acquisto è coperto da 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Chi cerca una suite di cybersicurezza completa, capace di unire antivirus, VPN, protezione della privacy e strumenti di ottimizzazione, troverà nel piano Ultimate la soluzione ideale. Per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, basta andare sul sito ufficiale.