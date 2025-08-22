 Il tuo PC è diventato lento? Rinvigoriscilo con Avast, ora in sconto del 50%
I piani di Avast in questo momento sono in sconto del 50%. Approfittane ora e inizia a liberare il tuo computer da virus e file inutili.
I piani di Avast in questo momento sono in sconto del 50%. Approfittane ora e inizia a liberare il tuo computer da virus e file inutili.

Avast ha lanciato una promozione estiva che riduce il prezzo dei suoi pacchetti di sicurezza fino al 50%. Un’ottima soluzione per eliminare i virus e tutti gli altri file dannosi e inutili presenti sul tuo PC, prima causa della sua lentezza.

Tra le soluzioni coinvolte ci sono le suite più avanzate, Premium Security e Ultimate, proposte a partire rispettivamente da 36,50€ e 52,50€ per il primo anno. Per usufruire dell’offerta basta andare sul sito ufficiale di Avast , ma detto questo vediamo nel dettaglio cosa includono i pacchetti proposti da questo software.

Vai all’offerta di Avast

Cosa includono i pacchetti di Avast

Questi strumenti offrono una protezione completa contro virus, malware, ransomware e siti di phishing, garantendo sicurezza su tutti i dispositivi personali. Tra le funzionalità incluse figurano il blocco dell’accesso a siti non sicuri, l’analisi delle reti Wi-Fi e la difesa da tentativi di controllo remoto del PC.

Il piano Ultimate amplia la protezione integrando anche SecureLine VPN per navigare in anonimato, AntiTrack per evitare tracciamenti online e Cleanup Premium, che migliora le prestazioni dei dispositivi rimuovendo file inutili.

Il pacchetto Premium Security è in offerta a 36,50€ per 12 mesi invece di 52,50€, pari a soli 3,04€ al mese. Il piano Ultimate scende invece a 52,50€ all’anno, con un risparmio del 50%, ovvero 4,37€ al mese.

I prodotti Avast, sviluppati all’interno dell’Unione Europea e scelti da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, sono compatibili con PC, Mac, Android e iOS. Inoltre, ogni acquisto è coperto da 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Chi cerca una suite di cybersicurezza completa, capace di unire antivirus, VPN, protezione della privacy e strumenti di ottimizzazione, troverà nel piano Ultimate la soluzione ideale. Per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, basta andare sul sito ufficiale.

Vai all’offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
22 ago 2025
