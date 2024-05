Il tuo prossimo web hosting? Hostinger, con lo sconto del 75%

Devi creare un nuovo sito ma brancoli nel buio? Niente panico, Hostinger è la tua ancora di salvezza. Questo servizio di web hosting è disponibile con lo sconto del 75%. L’offerta include un pacchetto “all-inclusive” con assistenza clienti 24/7 a un prezzo ridicolo: solo 2,99€ al mese. E come se non bastasse, avrai anche 3 mesi gratis.

Inoltre, la politica “soddisfatti o rimborsati” in 30 giorni ti garantisce tranquillità. Non perdere tempo e approfitta della promozione per mettere online il tuo sito, che sarà perfetto sia per te che per i tuoi visitatori.

Perché Hostinger è il miglior servizio per il tuo prossimo web hosting

Hostinger ha conquistato ormai questo settore, diventando punto di riferimento per migliaia di utenti. Questo perché le funzionalità offerte sono di livello eccelso. Una volta acquistato il piano di abbonamento e aver creato l’account, potrai gestire fino a 100 siti e registrare GRATIS un dominio. In pochissimo tempo, potrai creare l’interfaccia del sito con il Website Builder.

Se sei un principiante e hai bisogno di supporto, l’assistenza 24/7 è sempre disponibile. Il servizio offre anche la tecnologia LiteSpeed Web Server per un caricamento ultra rapido, con soluzioni cache avanzate. Il piano Premium, con lo sconto del 75%, costa solo 2,99€ al mese.

Se desideri funzioni avanzate, il piano Business a 3,99€ al mese include WooCommerce di base e CDN gratuita. Non dimentichiamo il Piano Cloud Startup che, con un prezzo ridotto del 50% (9,99€ al mese), offre prestazioni top, supporto dedicato e un indirizzo IP proprio.

Hostinger ha un piano per ogni esigenza. Scegli quello che fa al caso tuo e sfrutta subito l’offerta. Con Hostinger, il tuo prossimo web hosting non potrebbe essere più semplice e conveniente.