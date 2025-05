Il VoIP di MessageNet ora è scontato del 34%: festa per i 25 anni dell'azienda

MessageNet celebra un traguardo importante: 25 anni di attività nel settore delle telecomunicazioni digitali. Per festeggiare questo anniversario, l’azienda italiana lancia una promozione straordinaria dedicata a imprese, liberi professionisti e organizzazioni: uno sconto del 34% su tutte le soluzioni VoIP disponibili. Non solo una celebrazione, ma un invito concreto a rinnovare le proprie infrastrutture di comunicazione con tecnologie avanzate, sicure e progettate per le esigenze del lavoro moderno.

Un’offerta MessageNet per chi vuole evolvere: VoIP professionale a condizioni irripetibili

La promozione, valida fino al 31 maggio 2025 (promo code: SNPROPI34525 ), abbraccia l’intero portafoglio di servizi VoIP firmati MessageNet, inclusi:

SmartNumber Pro, la linea telefonica VoIP configurabile in cloud, perfettamente funzionante anche senza centralino fisico.

configurabile in cloud, perfettamente funzionante anche senza centralino fisico. mTalk, l’ app multi-dispositivo che trasforma smartphone e tablet in centralini virtuali, completa di funzioni avanzate per la gestione delle chiamate.

che trasforma smartphone e tablet in centralini virtuali, completa di funzioni avanzate per la gestione delle chiamate. Numerazioni geografiche e servizi dedicati allo smart working e alla business continuity.

Con l’esclusivo sconto del 34%, anche le microimprese e i professionisti più agili possono accedere a strumenti di comunicazione professionale senza gravare sul budget, con la certezza di mantenere intatta la qualità.

Infrastruttura autonoma, architettura italiana: il cuore del modello MessageNet

“Dietro le quinte” dell’offerta c’è un’infrastruttura VoIP interamente sviluppata e gestita in Italia da MessageNet. I data center proprietari, la progettazione in-house e l’assenza di intermediari tecnici garantiscono massimo controllo, sicurezza dei dati e continuità operativa. È una scelta strategica che non solo risponde alle sfide della competitività, ma anche alle nuove richieste normative europee in tema di sovranità digitale e protezione delle comunicazioni.

Più che una promo: una visione per il futuro della comunicazione aziendale

MessageNet ha iniziato il suo percorso nel 1999 con un innovativo servizio di fax virtuale. Da allora ha costruito un ecosistema completo di soluzioni di comunicazione: VoIP, SMS professionali, numerazioni evolute, servizi di comunicazione avanzati. Il tutto mantenendo una coerenza tecnica e filosofica fondata su standard aperti, trasparenza e assistenza diretta.

La campagna promozionale del 34% (promo code: SNPROPI34525 ) si inserisce in questa visione a lungo termine: democratizzare l’accesso a strumenti potenti, affidabili e scalabili. Non solo per le grandi aziende, ma per ogni realtà che punta su flessibilità e controllo delle proprie comunicazioni.

Con la promozione in corso, ogni realtà può fare il salto verso un’infrastruttura voce moderna e performante. È sufficiente visitare il sito di MessageNet e selezionare il piano VoIP più adatto alle proprie esigenze operative.

A 25 anni dalla nascita, MessageNet si conferma un punto di riferimento per la comunicazione professionale in Italia. E questa occasione speciale è il momento ideale per iniziare — o consolidare — un rapporto con un partner tecnologico affidabile, sempre orientato al futuro.

In collaborazione con MessageNet