Iliad: 200 GB a 9,99€ per sempre, e hai anche 13 GB in roaming per le vacanze

Si chiama GIGA 200 e offre proprio quello che il nome promette: 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, con 5G incluso e una serie di servizi utili già compresi nel prezzo. È la nuova promozione Iliad, disponibile online al costo di 9,99 euro al mese per sempre. Ecco maggiori dettagli sulla promo!

Una tariffa trasparente con Iliad

Con Iliad GIGA 200 puoi contare su 200 GB in 4G/4G+ e 5G (a condizione di possedere un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete 5G Iliad). Ma non finisce qui: l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani.

Chi viaggia in Europa può continuare a sfruttare minuti e SMS illimitati, con 13 GB dedicati in roaming, utili per navigare senza pensieri all’estero. Inoltre, oltre 60 destinazioni internazionali sono coperte da chiamate illimitate.

La filosofia Iliad si basa sulla totale trasparenza: con l’offerta GIGA 200 non ci sono costi nascosti né rimodulazioni. Nel canone mensile sono inclusi:

Hotspot gratuito

Segreteria telefonica

Controllo del credito residuo

Tecnologia VoLTE per chiamate in alta qualità

per chiamate in alta qualità Servizio “Mi richiami”

Nessuno scatto alla risposta

Portabilità del numero senza costi aggiuntivi

L’unico costo iniziale è legato all’attivazione della SIM, pari a 9,99 euro.

Tariffe chiare, senza vincoli e senza sorprese: questa è l’offerta Iliad, che si distingue per uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Se cerchi una promo con tanti giga, copertura 5G, minuti e SMS illimitati, GIGA 200 di Iliad a 9,99 euro al mese è ciò che fa per te. Il prezzo non cambia, né viene rimodulato nel tempo, come da filosofia Iliad. Approfittane subito online, anche con portabilità del numero.