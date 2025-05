Iliad: 200 GB a meno di 10 euro/mese per sempre e la fibra costa meno

Iliad è sempre di più un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile: con la nuova promozione, infatti, è possibile scegliere l’operatore e ottenere minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Attivando quest’offerta, inoltre, è possibile, successivamente al completamento dell’attivazione, anche attivare la fibra ottica Iliad con uno sconto di 48 euro all’anno e un prezzo ridotto a 21,99 euro al mese.

Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Iliad.

Giga 200: l’offerta Iliad da scegliere oggi

Con Iliad è possibile accedere a Giga 200. La tariffa in questione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati e 13 GB in roaming

possibilità di acquisto di uno smartphone a rate in abbinamento alla propria offerta

L’offerta in questione ha un costo di 9,99 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi utenti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Completata l’attivazione, è possibile accedere a un ulteriore vantaggio. I clienti Iliad mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese, infatti, possono attivare la fibra ottica e ottenere uno sconto di 48 euro all’anno sul canone.

In questo modo, è possibile accedere alla connessione a Internet da rete fissa con un costo di 21,99 euro al mese. Anche in questo caso, il prezzo è fisso per sempre. Per accedere alla promozione e attivare l’offerta mobile (eventualmente poi attivando anche la fibra) basta seguire il link qui di sotto.