Iliad: 200 GB in 5G a 9,99€ al mese, con un risparmio medio di 40€ all'anno

Se stai cercando un’offerta mobile con un pacchetto dati generoso e senza costi nascosti, Iliad GIGA 200 potrebbe essere la soluzione perfetta. Con 200 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G incluso, minuti e SMS illimitati, il tutto a 9,99€ al mese per sempre, questa offerta garantisce un notevole risparmio rispetto alla concorrenza. Considerando che operatori come Wind3 offrono lo stesso quantitativo di GB a 12,99€ al mese, scegliendo Iliad puoi risparmiare in media 40€ all’anno. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Iliad Giga 200 è super conveniente e veloce

Con Iliad GIGA 200, il 5G è incluso senza costi extra per tutti i dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete Iliad. Superata la soglia dei 200 GB mensili, puoi continuare a navigare con una tariffa di 0,90€ ogni 100 MB, ma solo previo consenso, per evitare addebiti indesiderati.

L’offerta non si limita solo ai GB: hai anche minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a 13 GB di dati dedicati al roaming in Europa. Questo significa che puoi restare connesso anche in viaggio senza dover attivare costose opzioni extra.

Con Iliad, hai la certezza di un prezzo trasparente che non subirà mai rimodulazioni. Inoltre, l’offerta include gratuitamente:

Hotspot

Segreteria telefonica

VoLTE per chiamate in alta qualità

Nessuno scatto alla risposta

Controllo del credito residuo e gestione del piano tariffario direttamente dall’area personale

L’offerta è attivabile con un costo una tantum di 9,99€ per la SIM e ti garantisce un piano senza vincoli e senza rimodulazioni. Grazie al prezzo fisso di 9,99€ al mese, hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati con un risparmio medio di 40€ all’anno rispetto ad altri operatori. Passa a Iliad oggi stesso e naviga senza pensieri.