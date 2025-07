Iliad: 250GB, minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mese

Iliad ha lanciato una nuova offerta mobile molto interessante se stavi cercando una tariffa completa, generosa e trasparente e soprattutto che non ti faccia rinunciare alla velocità del 5G. Parliamo di Giga 250 con la quale potrai avere, come suggerisce il nome, 250GB di navigazione con minuti e SMS illimitati a soli 11,99 euro al mese.

Un’offerta molto vantaggiosa specialmente se hai un telefono compatibile appunto con il 5G, dato che potrai navigare alla massima velocità possibile nelle aree coperte e senza spendere un centesimo in più rispetto alla tua tariffa. Nel caso dovessi consumare tutti i giga a tua disposizione, avrai la libertà di scegliere se continuare al costo di 90 centesimi ogni 100 MB oppure attendere il rinnovo.

La promozione include anche 16GB dedicati in roaming Europeo, perfetti se viaggi all’interno dell’Unione Europea e vuoi rimanere connesso a casa. Le chiamate sono illimitate verso fissi e mobili in Italia, illimitate in Unione Europea e addirittura verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Tra le altre cose, avrai anche l’hotspot gratuito, segreteria senza costi aggiuntivi, tecnologia VoLTE per chiamate perfette, nessuno scatto alla risposta e la possibilità di tenere il tuo numero grazie alla portabilità gratuita. Tutto incluso nel prezzo.

Non perdere altro tempo e passa a Iliad oggi stesso: attiva ora la tua offerta Giga 250.