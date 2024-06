Iliad Box diventa più veloce con la tecnologia WiFi 7

La connessione a Internet si sta evolvendo con l’introduzione della tecnologia WiFi 7. Ad arrivare per primo è Iliad, che ha lanciato un nuovo modem router con questa infrastruttura. Nessun aumento di prezzo per l’abbonamento fibra, perché è rimasto a quello visto finora: 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro,

Naturalmente, la promozione è sempre riservata ai clienti mobile del gestore, perlomeno a quelli che hanno un profilo tariffario con ricarica automatica di almeno 9,99€ al mese. Se rientri in questa categoria, preparati a ricevere a casa il nuovo IliadBox. Forse è il momento di disfarti della tua attuale connessione lenta.

Scopri la potenza della tecnologia WiFi 7 con Iliad Box

La fibra di Iliad è presa d’assalto per un ottimo motivo: è semplicemente imbattibile. Non solo offre la massima velocità disponibile nella tua zona, ma si evolve continuamente. Streaming, gaming a zero latenza e navigazione senza interruzioni sono un lontano ricordo.

Il pacchetto include il modem IliadBox in comodato d’uso gratuito, telefonate illimitate verso oltre 60 paesi e un’app di gestione semplificata, IliadBox Connect. Ci sono tre opzioni di velocità: FTTH EPON (fino a 5 Gbit/s di download), FTTH GPON (fino a 2,5 Gbit/s di download) e Aree Bianche (fino a 1 Gbit/s).

Si potrebbe dire che la fibra di Iliad, abbinata a una qualsiasi delle offerte mobile, rappresenta una delle scelte più convenienti sul mercato. Non solo in termini di costo, ma anche e soprattutto per la qualità del servizio e l’assistenza clienti di alto livello. È un’offerta che combina risparmio e prestazioni, garantendo connessione eccellente per tutti.

Se vuoi vivere un’esperienza di navigazione mai avuta prima, è il momento di abbracciare la tecnologia WiFi 7 di Iliad a casa tua. È davvero un’ottima scelta, fidati.