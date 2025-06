Iliadbox Super: ecco la nuova offerta fibra di Iliad tutto incluso

Iliadbox Super è la nuova offerta per la fibra di Iliad tutto incluso, disponibile al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per sempre anziché 34,99 euro per gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. I servizi compresi nell’offerta sono il router Wi-Fi 7 con fibra super veloce, 2 Wi-Fi extender, la saponetta Wi-Fi con SIM dati e una protezione antivirus.

Rimane inoltre a listino anche l’offerta Iliadbox a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro. Anche in questo caso la promozione è rivolta agli utenti che hanno un’offerta mobile Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico: insieme alla fibra ottica pura, Iliadbox garantisce la tecnologia Wi-Fi 7 più chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi in tutto il mondo.

L’offerta tutto incluso della fibra di Iliad

Con Iliadbox Super di Iliad gli utenti beneficiano in primis del dispositivo iliadbox con Wi-Fi di ultima generazione, per navigare in Internet con maggiore velocità. C’è poi una comoda saponetta Wi-Fi, un hotspot portatile con SIM dati inclusa per avere una connessione Internet stabile e veloce in qualsiasi momento della giornata.

La nuova offerta della fibra di Iliad include anche due Wi-Fi extender con tecnologia Wi-Fi 7, la soluzione più efficace per estendere il segnale del Wi-Fi in ogni angolo della propria abitazione. A tutto questo poi si aggiunge la protezione antivirus del programma McAfee Multi Access, uno strumento pensato per proteggere i propri dati personali e i dispositivi connessi.

Infine, non ultimo in ordine di importanza, il servizio Mistral AI, l’intelligenza artificiale in grado di offrire risposte precise e rapide per qualsiasi domanda. I primi 6 mesi sono inclusi nell’offerta, poi il prezzo passa a 18,29 euro al mese salvo disdetta.

L’offerta Iliadbox Super è attivabile direttamente online tramite il sito ufficiale di Iliad, raggiungibile seguendo il link qui sotto.