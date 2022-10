Iliad casa cambia offerta: modem Wifi 6 e canone mensile più alto

Sono passati 9 mesi, più o meno, da quando Iliad ha lanciato il suo servizio di Fibra FTTH e ora l’offerta cambia.

I costi sono aumentati sia per quanto riguarda la singola attivazione che quella abbinata all’offerta cellulare che, rispetto al costo di listino, è comunque scontata.

Non stiamo parlando di rimodulazione, poiché chi ha aderito all’offerta nei mesi scorsi continuerà a pagare il canone mensile come da contratto.

Iliad casa cambia offerta, vediamo come

Per ciò che concerne la promozione base, che è disponibile per tutti gli utenti, Iliad casa cambia offerta aumentando il costo di un 1 euro rispetto a quello del lancio.

Chi attiverà l’offerta accedendo a questa pagina, si ritroverà a pagare 24,99 euro al mese anziché 23,99 euro.

Le caratteristiche dell’offerta restano immutate. Le telefonate continueranno a essere illimitate, di cui 60 verso destinazioni internazionali.

Per quanto riguarda la velocità di connessione fibra, resta fino a 1 Gbps oppure fino a 5 Gbps. Resta invariato anche il costo di installazione, che è 39,99 euro una tantum, che viene addebitato subito alla richiesta del servizio.

La novità è il modem in comodato d’uso gratuito, che ora supporta la tecnologia Wi-Fi 6. Ciò si traduce in prestazioni superiori per quanto riguarda le connessioni wireless.

Infatti, dai 500 Mbps precedenti si passa a 1 Gbps in download. Si tratta, però, di velocità teoriche e che variano in presenza di diversi fattori, tipo le dimensioni dell’abitazione, la coperta, i dispositivi collegati, ecc.

Anche la promozione per i clienti più fedeli cambia. Prima dell’11 ottobre, era previsto un super sconto di 8 euro al mese per chi sceglieva l’addebito automatico del costo dell’offerta mobile, pagando alla fine 15,99 euro anziché 23,99 euro.

Adesso, invece, tale sconto è soltanto di 5 euro, col costo mensile di Iliad Fibra a 19,99 euro. Comunque, il canone resta bloccato per sempre.

