Iliad Casa ti offre chiamate illimitate e fibra veloce a un prezzo mini

Cerchi un abbonamento all-in-one per la tua linea fissa domestica? Puoi attivare direttamente online la nuova offerta Iliad Box con cui otterrai chiamate illimitate e il Wi-Fi 6 di ultima generazione, che ti garantisce una connessione stabile su tutti i tuoi dispositivi e prestazioni ancora più elevate.

Il servizio di fibra ottica ti costa soltanto 19,99 euro al mese, prezzo disponibile però soltanto se sei un utente Iliad Mobile e se hai già una tariffa pari o superiore a 9,99 euro.

Ovviamente, se non sei cliente mobile di Iliad, puoi attivarla ugualmente, ma a prezzo pieno, ossia 24,99 euro al mese. Vediamo tutti i dettagli dell’offerta.

Chiamate illimitate e fibra veloce: ecco tutti i dettagli della promo Iliad Box

Se vuoi cambiare gestore di telefonia fissa oppure attivarne una nuova, l’offerta Iliad Box è quella che fa per te: connessione fibra fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito.

A questa velocità sei in grado di guardare serie TV e film in streaming senza interruzioni, scaricare velocemente file e giocare online contemporaneamente su più dispositivi.

Inoltre, oltre alle chiamate senza limiti sul territorio italiano, puoi farlo anche verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Tra gli altri servizi è compresa la segreteria telefonica e l’app Iliadbox Connect, con la quale puoi gestire la tua rete domestica con pochissimi clic.

A questo punto, non ti resta che attivare la linea domestica cliccando sul link qui sotto:

Come detto in precedenza, il costo della promo per i nuovi clienti è di 19,99 euro, ma soltanto se hai un piano tariffario mobile col gestore a 9,99 euro al mese.

Se così non fosse, pagherai 24,99 euro al mese per sempre, che è già di per sé un ottimo presto, visto che gli altri provider applicano costi più alti. Dovrai soltanto pagare il costo di attivazione pari a 39,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.