iliad down il 3 dicembre 2024: cosa sta succedendo? (update)

A partire dalla metà di questa mattina, un gran numero di clienti iliad sta segnalando problemi e malfunzionamenti alla rete. Anzi, alle reti. Per qualcuno si tratta di un down a intermittenza, altri non riescono invece né a navigare né a telefonare, sia con la linea fissa sia con quella mobile. Per il momento, dai canali di comunicazione ufficiali dell’operatore non sono giunte notizie in merito. Come sempre accade in questi casi, prendiamo come riferimento i feedback raccolti dal portale Downdetector, che fotografano l’evolversi della situazione in tempo reale.

Il down di iliad del 3 dicembre: tutti gli aggiornamenti

In molti si sono riversati sulle bacheche dei social network per cercare aggiornamenti, finendo inevitabilmente con l’alimentare l’hashtag #iliaddown, attraverso una serie di post nei quali si condividono le proprie esperienze. Il comune denominatore, come già detto, è il disservizio.

A livello geografico, le segnalazioni dei malfunzionamenti provengono da tutta Italia, da nord a sud, isole comprese. Il fatto che sulla mappa risultino evidenziate le grandi città (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari) ne è una conseguenza diretta.

Il primo picco dei feedback è stato registrato questa mattina, intorno alle ore 10:00, poi un altro a mezzogiorno.

Chi ha scelto iliad sia per la connettività su linea fissa (fibra) sia per l’utenza mobile, si trova di fatto completamente offline, con ripercussioni pesanti anche in termini di produttività.

Vale la pena precisare che non tutti i clienti dell’operatore hanno sperimentato problemi. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuovi dettagli.

Aggiornamento (03/12/2024, 13.58): la buona notizia è che il volume delle segnalazioni sembra in diminuzione.

… articolo in aggiornamento