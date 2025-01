iliad down, i problemi del 16 gennaio 2025 (update)

Gli utenti iliad stanno lamentando un down prolungato, un disservizio che impedisce il normale accesso a Internet. A testimoniarlo, come sempre, sono le tante segnalazioni che sta raccogliendo il portale Downdetector. I primi feedback sono stati inviati durante la mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, indicativamente tra le ore 8 e le 10. Successivamente un calo, ma dalle 13 in poi è stato registrato un nuovo picco.

Il down di iliad (16/01/2025): cosa sta accadendo?

I problemi riguardano sia la linea fissa sia quella mobile. Vale a dire che, per molti clienti, è impossibile navigare non solo attraverso la connessione in fibra dell’operatore, ma anche sulle reti 4G e 5G dal proprio smartphone. Tra gli errori visualizzati più di frequente dal router fornito c’è Step 4: in attesa risposta DHCP , come mostrano alcuni post condivisi sui social network, dove l’hashtag #iliaddown sta catalizzando l’attenzione. Un riavvio del dispositivo potrebbe essere utile.

La mappa delle segnalazioni sta mettendo in evidenza i malfunzionamenti in corso soprattutto nelle grandi città, dal nord al sud del paese: Milano, Roma, Napoli e Perugia. Manterremo aggiornato questo articolo con tutti gli update del caso. Per il momento, dai canali ufficiali della telco non sono giunti comunicazioni in merito.

Aggiornamento (16/01/2025, 13.45): Sembrano esserci problemi anche per quanto riguarda il servizio di assistenza, probabilmente a causa dell’impossibilità di far fronte al volume elevato delle richieste. È possibile contattarlo al numero di telefono 177 oppure mediante il sito dedicato.

Aggiornamento (16/01/2025, 14.21): il numero dei feedback inviati a Downdetector è in netta diminuzione. Abbiamo avuto modo di condurre direttamente alcuni test e la rete iliad sembra funzionare correttamente. Potrebbe essere il segnale di una risoluzione in corso.

Aggiornamento (16/01/2025, 15.06): sempre meno segnalazioni, il problema sembra essere rientrato o comunque in fase di risoluzione. Quella che sta per concludersi non è stata affatto una giornata semplice per molti clienti dell’operatore.