Iliad e Serie A: passa al gestore e partecipa al concorso esclusivo Vinci Il Calcio

Iliad, in qualità di Innovation & Technology Partner della Lega Serie A, conferma il suo impegno nel rendere la tecnologia accessibile, trasparente e immersiva anche nel mondo dello sport. La sua iniziativa più recente, il concorso “Vinci il calcio con Iliad”, offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonista le emozioni delle grandi sfide calcistiche.

Come funziona il concorso esclusivo

Periodo di validità : da 18 agosto 2025 al 31 ottobre 2025

Destinatari : cittadini italiani maggiorenni, titolari di un’offerta Iliad (mobile da almeno €9,99 mensili, fibra o business), registrati sul sito

Iscrizione: basta registrarsi una sola volta, inserendo i propri dati e la squadra del cuore: il sistema memorizza le informazioni e abilita la partecipazione a ogni estrazione mensile successiva

I premi in palio:

Biglietti VIP con hospitality per le partite della Serie A Enilive : sono disponibili 633 coppie di biglietti, estratte entro le seguenti date: 10 settembre, 10 ottobre, 10 novembre, 10 dicembre 2025, 12 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo e 10 aprile 2026

Finale di EA SPORTS FC Supercup : partecipando entro il 31 ottobre 2025 , si può essere estratti tra 3 coppie di biglietti VIP per la finale

Finale di Coppa Italia Frecciarossa: riservata a chi partecipa tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2026, con 5 coppie di biglietti in palio

Perché partecipare

Più servizi attivi = più possibilità : chi attiva più di una tipologia di offerta (mobile, fibra, business) può accumulare tentativi di vincita e incrementare le probabilità

Esperienza autentica da VIP : grazie alla hospitality, i vincitori potranno vivere le partite in una cornice esclusiva.

Coinvolgimento fino alla fine della stagione sportiva: il concorso copre l’intera stagione calcistica 2025/26, fino a marzo 2026

Insomma, “Vinci il calcio con Iliad” non è solo un concorso: è un’esperienza che mette al centro i tifosi, premiandoli con momenti indimenticabili e rafforzando il legame tra tecnologia e passione sportiva.