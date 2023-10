iliad Fibra: 0 Vincoli e prezzo per sempre

Se stai cercando una PROMO in Fibra SENZA VINCOLI, Iliad è sicuramente la scelta più azzeccata da fare!

Il prezzo richiesto è sicuramente uno dei più interessanti, infatti, parliamo di 19,99 euro mensili solo per i clienti con offerta da 9,99 euro al mese.

Iliad Fibra: ecco la promozione

La Fibra del quarto gestore nazionale ha una copertura molto buona. Sono disponibili due tecnologie che variano a seconda della zona. La FTTH EPON ad esempio ha delle prestazioni che possono arrivare a toccare anche i 5 Gbit/s complessivi in download, suddivisi in 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi e 700 Mbps in upload. La seconda tecnologia, denominata FTTH GPON arriva fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e fino a 500 Mbps in upload.

Tutto questo ad un prezzo monstre. Stiamo parlando di soli 19,99 euro mensili per clienti mobili Iliad con promo compatibile.

Se non sei cliente col mobile, oppure la tua offerta ha un costo mensile minore di 9,99 euro, l’offerta in questione è disponibile a 24,99 euro al mese con le stesse caratteristiche.

Oltre alla connessione senza limiti a casa, troviamo il Modem iliadbox con Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito e le Chiamate illimitate dall’Italia verso numeri nazionali sia mobili che fissi e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Il prezzo inoltre, come da tradizione Iliad, è bloccato per sempre. La Fibra, inoltre, non ha costi nascosti. Pagherai sempre quanto pattuito all’inizio del contratto.

Costi ed altro

La promozione valida ONLINE è attivabile corrispondendo 39,99 euro una tantum come costo di attivazione. In aggiunta, è possibile richiedere l’iliad wifi extender ad un costo mensile pari a 1,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.