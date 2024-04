Iliad Fibra: la soluzione TOP per la rete di casa

Se stai cercando un’opzione di connessione Internet affidabile e veloce per la tua casa, Iliad Fibra potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Con una gamma di offerte e una copertura in costante espansione, Iliad offre connessioni in fibra ottica FTTH ad altissima velocità mantenendo il suo mantra di operatore rivoluzionario senza vincoli e sorprese.

Iliad Fibra: i dettagli

Iliad mette a disposizione due principali piani tariffari per la fibra, pensati per rispondere alle esigenze diverse di tutti i clienti:

Iliadbox per i clienti Iliad con SIM Mobile compatibile : questo piano, al prezzo di 19,99 euro al mese , offre internet illimitato fino a 5 Gbps in download e fino a 700 Mbps in upload , minuti illimitati in Italia e verso oltre 62 destinazioni internazionali ed il modem Iliadbox con Wi-Fi 6. Inoltre, è possibile aggiungere il wifi extender a 1,99 € al mese.

: questo piano, al prezzo di , offre internet illimitato fino a in e fino a in , in Italia e verso oltre 62 destinazioni internazionali ed il modem Iliadbox con Wi-Fi 6. Inoltre, è possibile aggiungere il wifi extender a 1,99 € al mese. Iliadbox Standard: pensato per i nuovi clienti senza SIM mobile al prezzo di 24,99 euro mensili, con gli stessi vantaggi del piano che abbiamo visto poc’anzi.

La connessione in fibra FTTH di Iliad offre la massima velocità di 5 Gbps in alcuni Paesi. Per il resto d’Italia, è disponibile la connessione FTTH GPON con una velocità massima in download fino a 2,5 Gbps e fino a 500 Mbps in upload.

Il modem fornito con l’abbonamento è in comodato d’uso gratuito. In caso di recesso, però, sarà necessario restituire all’operatore il Modem. In caso di mancata restituzione è prevista una penale pari a 179 euro.

Costi ed altro

L’offerta di Iliad pensata per avere la Fibra a casa a partire da meno di 20 euro al mese non prevede vincoli contrattuali ed inoltre il prezzo non ha aumenti nel corso dei mesi. Per l’attivazione viene richiesto un contributo una tantum pari a 39,99 euro.