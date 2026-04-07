Iliad Fibra e Mobile a soli 34€ al mese in offerta speciale

Con Iliad Fibra e Mobile non solo risparmi, ma ti assicuri la migliore qualità disponibile per navigare fuori e dentro casa senza limiti. Attiva Giga 250 e Fibra Super Veloce a soli 34,98 euro al mese! Si tratta di un’opportunità imperdibile che sta andando a ruba proprio per la sua convenienza senza rinunce.

Con Iliad GIGA 250, a soli 7,99 euro al mese, hai 250 GB di dati per navigare alla velocità 5G del miglior operatore di sempre. Inoltre, hai anche inclusi minuti e SMS illimitati, ma non è tutto. Infatti, Iliad ti offre anche 18GB extra in Europa per navigare mentre sei in viaggio. L’attivazione della SIM ti costa solo 9,99 euro una tantum e puoi sfruttare al massimo tutta la copertura di questo operatore che fa la differenza.

Con Iliad FIBRA SUPER VELOCE, a soli 22,99 euro al mese, anziché 26,99 euro, hai dati illimitati a casa senza limiti. Il costo dell’installazione è di 39,99 euro una tantum. Incluso c’è il router WiFi 7 di ultima generazione con Fibra Super Veloce. Questa offerta è disponibile solo per gli utenti mobile Iliad con attiva un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

Con Iliad Fibra e Mobile risparmi per sempre

Scegliere Iliad Fibra e Mobile significa risparmiare per sempre, senza doverti preoccupare di aumenti futuri. Attiva Giga 250 e Fibra Super Veloce a soli 34,98 euro al mese! Navighi alla migliore velocità possibile in 5G con il tuo smartphone e con la Fibra Super Veloce a casa tua. Scopri cosa include ogni singolo bundle.

Iliad GIGA 250 include 250 GB di traffico dati al mese in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 18 GB extra in Europa e chiamate verso l’estero.

include 250 GB di traffico dati al mese in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 18 GB extra in Europa e chiamate verso l’estero. Iliad FIBRA SUPER VELOCE include traffico dati illimitato con la tecnologia 100% Fibra Ottica FTTH Super Veloce, IliadBox WiFi7 e minuti illimitati in Italia e verso tantissimi numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada.