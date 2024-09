Iliad: fibra velocissima con WiFi 7 a partire da 21,99€ per sempre

Wi-Fi 7: L’ultima frontiera della connessione wireless

Il Wi-Fi 7 rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle generazioni precedenti di connessione wireless. Questo standard di nuova generazione garantisce velocità ancora più elevate e una stabilità senza precedenti, perfette per chi ha bisogno di una connessione impeccabile su più dispositivi contemporaneamente. Che tu stia guardando film in streaming, scaricando file pesanti o lavorando da casa, iliadbox Wi-Fi 7 è progettata per non avere interruzioni, anche con un uso intensivo e simultaneo.

Iliadbox Wi-Fi 7: innovazione e sostenibilità

Oltre a offrire prestazioni di rete eccezionali, l’iliadbox Wi-Fi 7 è stata progettata con un occhio di riguardo anche per il risparmio energetico. Il router dispone di un pulsante ON/OFF che permette di spegnerlo senza dover scollegare la spina, e una modalità Sleeping per ridurre i consumi quando non è in uso.

Offerta completa: fibra e chiamate incluse

L’offerta Iliad include, oltre alla fibra super veloce, chiamate illimitate verso numeri nazionali e più di 60 destinazioni internazionali. Inoltre, è disponibile l’app iliadbox connect per gestire la propria rete domestica in modo semplice e immediato.

Vantaggi esclusivi per gli utenti mobile Iliad

Per chi è già cliente mobile Iliad, l’offerta fibra diventa ancora più vantaggiosa. Gli utenti con una tariffa mensile pari a 9,99€ o 11,99€ possono sottoscrivere l’offerta fibra a 21,99€/mese, anziché 25,99€/mese, per sempre. Se invece la tariffa mobile è inferiore, si può passare a una delle offerte mobili Iliad (come Flash 200 a 9,99€/mese con 200GB e 5G incluso o Giga 250 a 11,99€/mese) per accedere a questo sconto.

Extra per un’esperienza completa

È possibile anche scegliere di aggiungere opzioni come il Wi-Fi extender a soli 1,99€/mese, per estendere il segnale Wi-Fi nelle abitazioni più grandi, e McAfee Multi Access a 2,99€/mese, per proteggere i propri dati online. Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.