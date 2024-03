Iliad Flash 200 2024: PROMO bomba a 9,99€ mensili

La fantastica offerta Iliad Flash 200 2024 garantisce un’abbondante quantità di traffico dati, chiamate e SMS illimitati ad un prezzo super conveniente, rendendola la scelta ideale per chi cerca una promozione completa e vantaggiosa.

Iliad Flash 200 2024: i dettagli

La tariffa Flash 200 di Iliad prevede:

200GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G disponibile in più di 3000 città .

di traffico dati in e disponibile in più di . Minuti illimitati per chiamare qualsiasi gestore sia fisso che mobile in Italia.

per chiamare qualsiasi gestore sia fisso che mobile in Italia. SMS illimitati per inviare messaggi a tutti i numeri nazionali.

per inviare messaggi a tutti i numeri nazionali. 11GB dedicati al roaming gratuito in Europa con lo stesso bundle di minuti e messaggi nazionali validi anche in Europa.

dedicati al gratuito in Europa con lo stesso bundle di minuti e messaggi nazionali validi anche in Europa. Chiamate senza limiti verso determinate destinazioni internazionali.

Servizio Mi Richiami gratuito già incluso nel canone.

gratuito già incluso nel canone. Navigazione in modalità hotspot compresa senza alcun costo aggiuntivo.

compresa senza alcun costo aggiuntivo. Segreteria telefonica gratuita.

Questa tariffa è valida sia per chi richiede una nuova numerazione ma anche per chi intende cambiare gestore. Inoltre, tale offerta è compatibile con la Fibra Iliad e permette di avere quindi lo sconto sul canone a 19,99 euro.

In fase di attivazione è possibile richiedere sia la SIM fisica che la eSIM. L’offerta in questione è bloccata per sempre e non prevede alcun vincolo contrattuale da dover rispettare.

È importante sottolineare che la navigazione sotto rete 5G è disponibile solo con dispositivi compatibili e nelle aree coperte. Tuttavia, per chi è dotato di un dispositivo compatibile, l’opportunità di usufruire del 5G ad un prezzo così conveniente rende questa offerta ancora più allettante e forse unica nel suo genere.

Costi ed altro

Il costo mensile dell’offerta è già straordinariamente conveniente a meno di 10 euro al mese. Inoltre c’è un costo di attivazione pari a 9,99€ valido sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende fare la portabilità. Questa incredibile offerta è valida fino al 4 Aprile 2024, senza alcun costo nascosto.