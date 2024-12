Iliad Flash 210 è in offerta lampo a prezzo folle

Iliad ha appena lanciato Flash 210, una nuova offerta che sta facendo parlare tutto il web. Questa promozione rappresenta un vero e proprio game-changer nel panorama della telefonia mobile italiana, offrendo un bundle incredibilmente ricco a un prezzo imbattibile. Attivala adesso a soli 9,99€ per sempre.

Il cuore pulsante di questa offerta è rappresentato dai 210GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G. Un quantitativo che consente di navigare, streammare e lavorare in mobilità senza preoccupazioni. E non è tutto: superata questa soglia, è possibile continuare a navigare a 0,90€/100MB, previo consenso.

Oltre ai generosi giga, Iliad Flash 210 è l’offerta mobile che include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Si tratta della soluzione perfetta per chi ama rimanere sempre in contatto con amici e familiari, senza doversi preoccupare di minuti e messaggi disponibili.

Iliad Flash 210: l’offerta che fa la differenza

Iliad Flash 210 è l’offerta che fa la differenza nel panorama della telefonia mobile. Attivala adesso a soli 9,99€ per sempre. Infatti, il prezzo bloccato rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato italiano, solitamente caratterizzato da aumenti e condizioni poco trasparenti.

Tra l’altro, con questo piano hai anche accesso alla rete 5G di Iliad, permettendoti di sfruttare al massimo le potenzialità del tuo dispositivo di ultima generazione, nelle aree coperte da questa tecnologia. E se viaggi frequentemente, Flash 210 offre 13GB di traffico dati dedicati esclusivamente al roaming in Europa, oltre a minuti e SMS illimitati. Un vantaggio non da poco per chi si sposta spesso per lavoro o piacere.

Perché scegliere Flash 210

In un mercato sempre più competitivo, questo operatore ancora una volta si conferma per aver messo al centro le esigenze del cliente offrendo un pacchetto completo, trasparente e conveniente. Infatti, Iliad Flash 210 è l’offerta super vantaggiosa perché offre:

quantità di dati superiore alla media di mercato per navigare online;

alla media di mercato per navigare online; prezzo competitivo bloccato nel tempo;

bloccato nel tempo; tecnologia 5G inclusa senza costi aggiuntivi;

senza costi aggiuntivi; generosa offerta per il roaming in Europa ;

; trasparenza e assenza di costi nascosti;

e assenza di costi nascosti; tantissimi servizi extra inclusi nel bundle.

Il tempo stringe! Flash 210 è un’offerta a tempo limitato. Il countdown sul sito di Iliad è già iniziato e sta scorrendo inesorabilmente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di rivoluzionare la tua esperienza mobile. Attivala adesso a soli 9,99€ per sempre.