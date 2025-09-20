 Iliad Flash 250: 250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€
Iliad Flash 250: 250 GIGA in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 11,99 €/mese. Attivazione online, SIM veloce e 10 GIGA extra in UE inclusi.
Telecomunicazioni
Se stai cercando una tariffa mobile che ti offra tantissimi giga, un prezzo chiaro e stabile e nessuna sorpresa nascosta, Iliad Flash 250 è la soluzione ideale. Pensata per chi vuole libertà totale e una connessione potente, anche durante le vacanze, senza spendere una fortuna.

250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€

Sì, hai letto bene: 250 GIGA in 5G, chiamate e SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, a soli 11,99 € al mese, e per sempre. Nessun aumento, nessuna clausola nascosta: la filosofia di Iliad è semplice, trasparente e molto apprezzata soprattutto dai giovani.

Perfetta per chi ama:

  • Guardare film e serie in streaming ovunque

  • Restare connesso 24/7 con amici e social

  • Videogiocare online anche fuori casa

  • Lavorare in mobilità con hotspot e app

Iliad include 10 GIGA extra per l’uso in roaming UE, così anche in vacanza puoi restare sempre online senza preoccupazioni. Uno dei grandi punti di forza? Nessun vincolo contrattuale: puoi disdire quando vuoi, senza penali o clausole complicate. L’attivazione è semplicissima: puoi ricevere la SIM comodamente a casa o ritirarla in uno dei Simbox distribuiti in tutta Italia, veloci e senza code. Con Iliad quello che vedi è quello che paghi: niente costi aggiuntivi per hotspot, segreteria telefonica o avviso di chiamata. L’assistenza clienti è gratuita e sempre disponibile, rendendo l’esperienza ancora più semplice. Se vuoi rimanere sempre connesso, senza pensieri e con giga da vendere, Iliad Flash 250 è l’offerta giusta al momento giusto. Ma fai in fretta: come ogni promo flash, non resterà disponibile per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2025

Roberta Bonori
