Iliad Flash 250: 250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€

Se stai cercando una tariffa mobile che ti offra tantissimi giga, un prezzo chiaro e stabile e nessuna sorpresa nascosta, Iliad Flash 250 è la soluzione ideale. Pensata per chi vuole libertà totale e una connessione potente, anche durante le vacanze, senza spendere una fortuna.

250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€

Sì, hai letto bene: 250 GIGA in 5G, chiamate e SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, a soli 11,99 € al mese, e per sempre. Nessun aumento, nessuna clausola nascosta: la filosofia di Iliad è semplice, trasparente e molto apprezzata soprattutto dai giovani.

Perfetta per chi ama:

Guardare film e serie in streaming ovunque

Restare connesso 24/7 con amici e social

Videogiocare online anche fuori casa

Lavorare in mobilità con hotspot e app

Iliad include 10 GIGA extra per l’uso in roaming UE, così anche in vacanza puoi restare sempre online senza preoccupazioni. Uno dei grandi punti di forza? Nessun vincolo contrattuale: puoi disdire quando vuoi, senza penali o clausole complicate. L’attivazione è semplicissima: puoi ricevere la SIM comodamente a casa o ritirarla in uno dei Simbox distribuiti in tutta Italia, veloci e senza code. Con Iliad quello che vedi è quello che paghi: niente costi aggiuntivi per hotspot, segreteria telefonica o avviso di chiamata. L’assistenza clienti è gratuita e sempre disponibile, rendendo l’esperienza ancora più semplice. Se vuoi rimanere sempre connesso, senza pensieri e con giga da vendere, Iliad Flash 250 è l’offerta giusta al momento giusto. Ma fai in fretta: come ogni promo flash, non resterà disponibile per sempre.