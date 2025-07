Iliad Flash 250: la tariffa più vantaggiosa con 250GB e chiamate illimitate

Se stai cercando un’offerta mobile che combini alta velocità di navigazione e un prezzo super competitivo, allora Iliad Flash 250 potrebbe essere ciò che fa per te.

Questa nuova offerta della compagnia di telecomunicazioni Iliad sta già attirando l’attenzione degli utenti per la sua trasparenza, sostenibilità e la fornitura di un servizio di alta qualità.

Cosa offre Iliad Flash 250

Iliad Flash 250 è pensata per coloro che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate, ma senza pesare sul portafoglio. Con un piano tariffario chiaro e senza costi nascosti, Iliad propone:

250 Giga di traffico dati : Con questa quantità di dati, potrai navigare in internet, utilizzare app di streaming, social media, videochiamate e fare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti del limite dati. È l’ideale per chi consuma molta banda larga o per chi è sempre in movimento.

: Con questa quantità di dati, potrai navigare in internet, utilizzare app di streaming, social media, videochiamate e fare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti del limite dati. È l’ideale per chi consuma molta banda larga o per chi è sempre in movimento. Chiamate e SMS illimitati : Iliad Flash 250 offre chiamate e messaggi senza limiti verso tutti i numeri nazionali, per rimanere sempre connesso senza pensieri.

: Iliad Flash 250 offre chiamate e messaggi verso tutti i numeri nazionali, per rimanere sempre connesso senza pensieri. Velocità 5G : L’offerta include l’accesso alla rete 5G , il che significa che, se il tuo smartphone è compatibile, potrai sfruttare la velocità di navigazione più alta disponibile per streaming, download e upload rapidi.

: L’offerta include l’accesso alla rete , il che significa che, se il tuo smartphone è compatibile, potrai sfruttare la velocità di navigazione più alta disponibile per streaming, download e upload rapidi. Roaming in Europa : Se viaggi spesso in Europa, questa offerta ti permette di utilizzare i tuoi 250 GB anche fuori dall’Italia, senza costi aggiuntivi, grazie al roaming europeo incluso.

: Se viaggi spesso in Europa, questa offerta ti permette di utilizzare i tuoi 250 GB anche fuori dall’Italia, senza costi aggiuntivi, grazie al incluso. Costo fisso mensile: Nessuna sorpresa in bolletta! L’offerta è a prezzo fisso, senza costi extra per attivazione, disattivazione o roaming.

Attivare l’offerta Iliad Flash 250 è semplice e veloce. Puoi farlo direttamente online, tramite il sito ufficiale di Iliad o tramite l’app dedicata. L’attivazione richiede solo pochi minuti, e in poco tempo avrai la tua SIM pronta per l’uso. In alternativa, puoi recarti in uno dei negozi Iliad sparsi in tutta Italia, dove uno degli operatori ti assisterà nell’attivazione e ti darà tutte le informazioni necessarie.