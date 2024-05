Iliad Giga 180: naviga senza pensieri a prezzo regalo

Molti a fine mese si ritrovano con pochissimi o addirittura senza giga per navigare. Un vero e proprio incubo. Se anche tu sei tra questi la soluzione è Iliad Giga 180. Grazie a questa offerta puoi navigare senza pensieri sicuro di arrivare a fine mese ancora con “carburante” per rimanere connesso al tuo mondo online. Attivala subito a soli 9,99€ al mese. Un’occasione imperdibile per te e per la tua famiglia.

Il vantaggio è che questa tariffa è per sempre. In pratica non dovrai stare con la preoccupazione che prima o poi arriveranno aumenti o rimodulazioni a rovinarti la festa. Inoltre, hai il 5G incluso per navigare alla massima velocità in base alla zona in cui ti trovi e salvo compatibilità del tuo smartphone a questa tecnologia. L’attivazione ti costa solo 9,99€ una tantum. Un ottimo affare visto che hai 180GB di traffico dati inclusi al mese e minuti e messaggi illimitati.

Iliad Giga 180: un ricco bundle

Iliad Giga 180 è la soluzione perfetta per chi cerca tanta connessione in mobilità, senza dover pensare al consumo dei giga entro fine mese. Attivala subito a soli 9,99€ al mese. Questa promozione rientra nelle tariffe “per sempre” che non subiranno rimodulazioni o aumenti. Scopri quello che include il ricco bundle:

180GB in 4G/4G+ e 5G;

in 4G/4G+ e 5G; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; minuti illimitati verso tutti i numeri in Europa;

SMS illimitati verso tutti i numeri in Europa;

11GB in roaming Europa;

Europa; minuti illimitati verso tutti i numeri di oltre 60 destinazioni internazionali;

Mi Richiami;

HotSpot ;

; zero scatti alla risposta;

piano tariffario trasparente;

controllo del credito residuo;

segreteria telefonica;

portabilità del numero;

attivazione a 9,99€ una tantum.