 Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre
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Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre

L'offerta Iliad perfetta per chi viaggia e lavora in smart working.
Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre
Telecomunicazioni 5g
L'offerta Iliad perfetta per chi viaggia e lavora in smart working.

Con l’offerta Iliad Giga 200 puoi avere un’offerta a un prezzo decisamente conveniente senza rinunciare alla qualità e alla quantità della connessione. Il pacchetto a 9,99 euro al mese include 200 giga di navigazione anche in 5G, minuti e SMS illimitati e con la promessa di una tariffa valida per sempre, quindi non soggetta a rimodulazione a differenza di quanto può accadere con altri operatori.

Attiva offerta

La promozione dunque prevede ben 200GB utilizzabili sulle reti 4G/4G+ e, nelle aree coperte e con i dispositivi compatibili, anche sulla velocissima rete 5G Iliad. L’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa con l’aggiunta di 15 GB extra in roaming esclusivamente dedicati ai paesi dell’Unione Europea.

Non finisce qui perché il pacchetto ti mette a disposizione anche minuti illimitati dall’Italia verso numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili in Stati Uniti e Canada.

Attiva offerta

Il prezzo, come detto, è bloccato a 9,99 euro per sempre con un’offerta che non cambierà nel tempo, non presenta vincoli contrattuali di durata e soprattutto senza costi nascosti. Il passaggio è veloce e richiede soltanto il costo di attivazione della SIM pagabile una tantum a soli 9,99 euro con tutti i servizi telefonici accessori già inclusi come segreteria telefonica, mi richiami, hotspot e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
19 mar 2026
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