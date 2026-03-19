Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre

Con l’offerta Iliad Giga 200 puoi avere un’offerta a un prezzo decisamente conveniente senza rinunciare alla qualità e alla quantità della connessione. Il pacchetto a 9,99 euro al mese include 200 giga di navigazione anche in 5G, minuti e SMS illimitati e con la promessa di una tariffa valida per sempre, quindi non soggetta a rimodulazione a differenza di quanto può accadere con altri operatori.

La promozione dunque prevede ben 200GB utilizzabili sulle reti 4G/4G+ e, nelle aree coperte e con i dispositivi compatibili, anche sulla velocissima rete 5G Iliad. L’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa con l’aggiunta di 15 GB extra in roaming esclusivamente dedicati ai paesi dell’Unione Europea.

Non finisce qui perché il pacchetto ti mette a disposizione anche minuti illimitati dall’Italia verso numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili in Stati Uniti e Canada.

Il prezzo, come detto, è bloccato a 9,99 euro per sempre con un’offerta che non cambierà nel tempo, non presenta vincoli contrattuali di durata e soprattutto senza costi nascosti. Il passaggio è veloce e richiede soltanto il costo di attivazione della SIM pagabile una tantum a soli 9,99 euro con tutti i servizi telefonici accessori già inclusi come segreteria telefonica, mi richiami, hotspot e molto altro ancora.