Iliad ha un'offerta perfetta per l'estate (anche all'estero)

L’estate è sinonimo di vacanze, di incontri, di serate con gli amici, di partite, e tanto altro. In tutto questo, vuoi o non vuoi, a casa si sta poco, da qui la necessità di essere supportati da un’offerta mobile valida, possibilmente con tanti Giga, anche all’estero. Tra le offerte migliori c’è quella nuova di Iliad: si chiama GIGA 200 e include 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, più 13 Giga dedicati in roaming a 9,99 euro al mese per sempre. Di fatto, tutto il necessario per far fronte alle rinnovate esigenze estive, sia in Italia che in uno dei Paesi dell’Unione europea scelto per la prossima vacanza.

Giga 200: l’offerta ideale per l’estate di Iliad

Da qualche tempo a questa parte le offerte da 100 Giga hanno iniziato a far storcere il naso a più di un utente, poiché viene ormai considerata una soglia insufficiente per coprire tutto il mese. GIGA 200 di Iliad risolve il problema alla radice, raddoppiando la soglia minima, o critica se si preferisce, che si trasforma così in 200 Giga. Giga, tra l’altro, alla massima velocità, senza il bisogno dunque di scendere a compromessi con il vetusto, per tanti, e vituperato 4G.

Come detto, in estate è facile che ci scappi una vacanza fuori dall’Italia, senza necessariamente dover andare in capo al mondo. Può essere la Spagna ad esempio, la Grecia, l’Austria o la Svizzera se si ama la montagna, oppure il Regno Unito o la Francia per un weekend d’arte. Con l’offerta di Iliad non c’è motivo di preoccuparsi per la connessione Internet nei Paesi Ue: 13 Giga per navigare in roaming sono più che sufficienti per una vacanza di una o due settimane.

Per tutti questi motivi GIGA 200 è una delle offerte migliori che si possano attivare in questo periodo. Per l’attivazione della SIM il costo richiesto è di 9,99 euro e tra i tanti servizi inclusi nell’offerta vi sono anche la navigazione in hotspot e la tecnologia VoLTE.