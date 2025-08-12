 Iliad, la fibra pura va veloce: ecco come risparmiare 48 euro all'anno
La compagnia telefonica francese offre uno sconto di 4 euro al mese a determinate condizioni: tutto quello da sapere.
Telecomunicazioni
La compagnia telefonica francese offre uno sconto di 4 euro al mese a determinate condizioni: tutto quello da sapere.

Tra le offerte di quest’estate per la fibra, quella proposta da Iliad con la sua fibra pura continua ad essere una delle più interessanti per rapporto qualità-prezzo. L’offerta in questione, denominata iliadbox, garantisce una fibra ottica 100% FTTH, con una velocità in download fino a 5 Gigabit, a 21,99 euro al mese al mese invece di 25,99 euro.

Il prezzo della fibra pura di Iliad è scontato di 4 euro al mese, vale a dire 48 euro all’anno, per gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Nel caso specifico, le due offerte del momento idonee allo sconto sono Top 250 Plus e Top 300 Plus.

iliad offerta fibra

Che le performance della fibra di Iliad siano notevoli ce lo ricorda l’ultimo test indipendente condotto dalla società nPerf tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, che ha premiato Iliad come la fibra più veloce d’Italia. I numeri, d’altronde, ne sono una dimostrazione diretta: fino a 5 Gigabit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload, con i valori suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet.

Performance rese ancora più consistenti dall’adozione della tecnologia Wi-Fi 7. A questo proposito, è importante sottolineare come quella di Iliad sia la prima offerta fibra in Italia a vantare un router dotato dell’ultima generazione dello standard di trasferimento dati senza fili, per velocità e stabilità ancora più elevate rispetto alla generazione precedente.

Inoltre, l’offerta include anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi all’estero, tra cui gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, l’Australia, il Giappone, eccetera. A tutto questo, poi, si aggiunge l’app iliadbox connect per una gestione semplificata della propria rete.

La fibra pure della compagnia Iliad può essere sottoscritta direttamente online tramite il sito ufficiale. L’offerta con lo sconto di 48 euro all’anno è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
12 ago 2025
