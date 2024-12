Iliad, la promo del momento: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€

Se stai pensando di cambiare il tuo piano telefonico, potresti valutare l’offerta di Iliad. L’operatore francese propone attualmente Flash 150, un pacchetto disponibile a 7,99€ al mese senza scadenza, con un costo iniziale di 9,99 euro per l’attivazione della SIM. Flash 150 conserva tutti i benefici distintivi di Iliad: nessuna variazione di prezzo nel tempo, zero spese nascoste e nessun obbligo contrattuale. Sono proprio queste caratteristiche che hanno permesso all’azienda di affermarsi rapidamente tra i principali operatori di telefonia mobile in Italia.

Cosa offre Flash 150 di Iliad?

L’offerta include 150 GB di traffico dati in 4G/4G+ sulla rete Iliad, insieme a chiamate e SMS illimitati. Anche in Europa è possibile usufruire di minuti e messaggi senza limiti, con 11 GB dedicati per il roaming. Tra le destinazioni incluse oltre all’Unione Europea, figurano Paesi come Regno Unito, Antille Francesi, Guyana Francese, Mayotte e Saint-Pierre e Miquelon.

Per quanto riguarda le chiamate internazionali, Flash 150 offre minuti illimitati verso oltre 60 Paesi. Sono inclusi sia numeri fissi che mobili in Canada, Stati Uniti, Hawaii e Alaska, mentre per nazioni come Svizzera, Regno Unito, India, Hong Kong, Australia, Brasile, Corea del Sud, Canarie, Azzorre e Nuova Zelanda, l’offerta si applica solo ai numeri fissi.

Il pacchetto di Iliad comprende anche diversi servizi aggiuntivi senza costi extra:

Portabilità del numero da un altro operatore;

Segreteria telefonica;

Controllo del credito residuo;

Funzione “Mi richiami”;

Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, come tablet o PC.

L’offerta Flash 150 è disponibile fino al 12 dicembre sul sito ufficiale di Iliad.