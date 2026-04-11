 Iliad lancia l'offerta dell'estate: 170 GB (+17 GB in roaming) a 7,99€ al mese
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Iliad lancia l'offerta dell'estate: 170 GB (+17 GB in roaming) a 7,99€ al mese

Non mancano minuti e SMS illimitati: con TOP 170 PLUS di Iliad ottieni una scorta di Giga per i tuoi viaggi estivi all'estero.
Iliad lancia l'offerta dell'estate: 170 GB (+17 GB in roaming) a 7,99€ al mese
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Non mancano minuti e SMS illimitati: con TOP 170 PLUS di Iliad ottieni una scorta di Giga per i tuoi viaggi estivi all'estero.

In vista dell’estate, questa nuova promozione Iliad diventa praticamente essenziale: TOP 170 PLUS propone, a soli 7,99 euro al mese, 170 GB, minuti e SMS illimitati, più 17 GB extra da utilizzare in Europa. Puoi attivare la promo online entro il 19 maggio.

Scopri la nuova TOP 170 PLUS di Iliad

Iliad TOP 170 PLUS: tutti i dettagli

Ecco cosa offre, nel dettaglio, la nuova promozione Iliad: 170 GB in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 17 GB extra dedicati al roaming in Europa e minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Inoltre, sono sempre inclusi gratuitamente i servizi: Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di soli 9,99 euro: puoi scegliere se acquistare un nuovo numero o se portare il tuo in Iliad.

Attiva online la nuova promo Iliad

L’operatore è inoltre noto per le sue offerte trasparenti, senza costi nascosti né vincoli e che, soprattutto, non cambiano nel tempo: il prezzo resterà sempre di 7,99 euro, senza alcuna rimodulazione futura. Inoltre, puoi sempre cambiare operatore senza penali. L’attivazione è semplice e veloce: richiedi la tua nuova SIM Iliad online. Hai tempo fino al 19 maggio per approfittare della nuova promo che offre 170 GB, chiamate e SMS illimitati e 17 GB extra all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
11 apr 2026
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