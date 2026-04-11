Iliad lancia l'offerta dell'estate: 170 GB (+17 GB in roaming) a 7,99€ al mese

In vista dell’estate, questa nuova promozione Iliad diventa praticamente essenziale: TOP 170 PLUS propone, a soli 7,99 euro al mese, 170 GB, minuti e SMS illimitati, più 17 GB extra da utilizzare in Europa. Puoi attivare la promo online entro il 19 maggio.

Iliad TOP 170 PLUS: tutti i dettagli

Ecco cosa offre, nel dettaglio, la nuova promozione Iliad: 170 GB in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 17 GB extra dedicati al roaming in Europa e minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Inoltre, sono sempre inclusi gratuitamente i servizi: Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di soli 9,99 euro: puoi scegliere se acquistare un nuovo numero o se portare il tuo in Iliad.

L’operatore è inoltre noto per le sue offerte trasparenti, senza costi nascosti né vincoli e che, soprattutto, non cambiano nel tempo: il prezzo resterà sempre di 7,99 euro, senza alcuna rimodulazione futura. Inoltre, puoi sempre cambiare operatore senza penali. L’attivazione è semplice e veloce: richiedi la tua nuova SIM Iliad online. Hai tempo fino al 19 maggio per approfittare della nuova promo che offre 170 GB, chiamate e SMS illimitati e 17 GB extra all’estero.