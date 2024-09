Connessione ultraveloce con Iliad: fibra ottica e router Wi-Fi 7

Iliad porta l’innovazione anche nel settore della fibra ottica con un’offerta che include la nuovissima tecnologia Wi-Fi 7, disponibile con l’iliadbox in comodato d’uso gratuito. Questa offerta di fibra ottica FTTH garantisce una connessione super veloce, chiamate illimitate e prestazioni elevate, rendendola una delle proposte più avanzate sul mercato italiano.

Offerta Fibra + Mobile

I clienti Iliad con un’offerta mobile a 9,99€ o 11,99€ al mese possono attivare il vantaggio Fibra + Mobile, pagando solo 21,99€ al mese per la fibra, anziché 25,99€. Questa offerta combinata rende Iliad particolarmente attraente per chi cerca un servizio completo e conveniente, sia per la connessione internet che per la telefonia mobile.

Se sei un nuovo cliente mobile, puoi attivare il piano Giga 180 (180GB di dati, minuti e SMS illimitati) a 9,99€ al mese o il piano Giga 250 (250GB di dati) a 11,99€, entrambi con 5G incluso.

100% fibra ottica FTTH

L’offerta fibra di Iliad si basa su tecnologia FTTH (Fiber to the Home), il che significa che il cavo in fibra ottica arriva direttamente a casa tua, offrendo velocità e stabilità superiori rispetto alle altre tecnologie.

Il vantaggio della tecnologia Wi-Fi 7

L’iliadbox include il nuovissimo Wi-Fi 7, l’ultima generazione di standard per il trasferimento dei dati wireless. Questo router offre velocità e stabilità superiori, permettendo di connettere più dispositivi contemporaneamente senza sacrificare le prestazioni. Che tu stia guardando film in streaming, giocando online o lavorando da casa, con il Wi-Fi 7 di Iliad puoi fare tutto senza interruzioni.

Inoltre, l’iliadbox è progettata per ridurre il consumo energetico grazie alla modalità Sleeping e al pulsante ON/OFF che consente di spegnere il router senza doverlo scollegare dalla presa elettrica. Questa attenzione all’efficienza energetica rende il router un’opzione ecologica oltre che performante.

Chiamate Illimitate e copertura internazionale

L’offerta fibra di Iliad include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre che verso più di 60 destinazioni internazionali. Questo rende l’offerta ideale per chi ha parenti o amici all’estero, o per chi necessita di chiamare spesso numeri internazionali senza costi aggiuntivi.

App Iliadbox Connect

Per rendere la gestione della rete semplice e intuitiva, Iliad ha sviluppato l’app Iliadbox Connect, che consente di monitorare e gestire la tua connessione direttamente dal tuo smartphone. Puoi controllare il traffico di rete, gestire i dispositivi collegati e persino riavviare il router in remoto.

Iliad Wi-Fi Extender e sicurezza

Per chi ha una casa di grandi dimensioni e necessita di estendere il segnale Wi-Fi, Iliad offre il Wi-Fi Extender a soli 1,99€ al mese, garantendo una copertura eccellente in ogni angolo della casa. Inoltre, per proteggere i tuoi dati e navigare in sicurezza, è possibile attivare McAfee Multi Access a 2,99€ al mese, una soluzione completa per la sicurezza online.

Attivazione semplice e veloce

L’attivazione dell’offerta Iliad fibra è semplice e senza complicazioni. Dopo aver sottoscritto l’offerta, un tecnico si occuperà di portare l’iliadbox direttamente a casa tua, installando tutto il necessario per iniziare a navigare subito. Non dovrai preoccuparti di nulla: il processo di attivazione è rapido e privo di sorprese. Per conoscer l’offerta completa di Iliad clicca qui.