Iliad: perché Giga 200 è l'offerta del momento

La compagnia telefonica Iliad ha da poco lanciata Giga 200, la sua nuova offerta 5G a meno di 10 euro al mese. In molti l’hanno ribattezzata come l’offerta ideale per tutti, ragionamento che ci sentiamo di condividere per diversi motivi: il numero di Giga in 5G, il prezzo inferiore alla soglia psicologica dei 10 euro, e l’assenza di rimodulazioni della tariffa.

A tutto questo si aggiunge poi un ulteriore vantaggio. Giga 200 è infatti compatibile con lo sconto di 4 euro al mese sul costo della fibra Iliad, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese. Al momento la fibra della compagnia francese offre una velocità di connessione tra le più elevate in Italia e supporta l’innovativa tecnologia Wi-Fi 7.

Perché Giga 200 di Iliad è l’offerta del momento

Riprendendo il discorso di prima, la nuova Giga 200 di Iliad può contare su almeno quattro punti di forza notevoli, tanto da eleggerla a offerta del momento. Li spieghiamo brevemente di seguito.

Numero di Giga : 200 Giga coprono le esigenze del 99% delle persone, sia di chi ama navigare sui social sia degli appassionati di film, serie tv e videogiochi.

: 200 Giga coprono le esigenze del 99% delle persone, sia di chi ama navigare sui social sia degli appassionati di film, serie tv e videogiochi. 5G : ormai la navigazione in 5G è divenuta uno standard per tante persone, sono pochi ormai quelli che vi rinuncerebbero in cambio di un piccolo risparmio a fine mese.

: ormai la navigazione in 5G è divenuta uno standard per tante persone, sono pochi ormai quelli che vi rinuncerebbero in cambio di un piccolo risparmio a fine mese. prezzo inferiore a 10 euro : Giga 200 costa 9,99 euro al mese per sempre, un prezzo dunque inferiore alla soglia psicologica dei 10 euro, oltre la quale il prezzo di un’offerta inizia un po’ a stonare (tenendo conto anche dei prezzi della concorrenza, chiaro).

: Giga 200 costa 9,99 euro al mese per sempre, un prezzo dunque inferiore alla soglia psicologica dei 10 euro, oltre la quale il prezzo di un’offerta inizia un po’ a stonare (tenendo conto anche dei prezzi della concorrenza, chiaro). per sempre: all’inizio pochi avrebbero scommesso che il “per sempre” di Iliad fosse qualcosa di più di un semplice slogan, invece la compagnia ha stupito tutti mantenendo fede alla sua promessa di non aumentare i prezzi delle sue offerte.

Maggiori dettagli e info sull’attivazione della nuova offerta 5G sono disponibili sul sito ufficiale Iliad.