Iliad: quasi 10 milioni di abbonati mobile

Iliad continua a crescere in Italia. L’azienda guidata da Benedetto Levi ha raggiunto quasi 10 milioni di abbonati mobile, un numero che ha permesso di essere il primo operatore per saldo netto di utenti (differenza tra attivazioni e disattivazioni) per 20 trimestri consecutivi. In aumento anche gli abbonati all’offerta FTTH. I dati del prossimo trimestre includeranno anche quelli della nuova offerta Business.

Aumentano abbonati e fatturato

Iliad ha comunicato che, al 31 marzo 2023, il numero di abbonati mobile è circa 9.849.000, ovvero 282.000 in più rispetto a dicembre 2022. Il trend di crescita prosegue quindi da cinque anni, come testimonia anche l’incremento del tasso di soddisfazione degli utenti: 99% secondo una recente ricerca dell’istituto Doxa.

Per quanto riguarda invece gli abbonati all’offerta FTTH, Iliad ha registrato un aumento di circa 22.000 utenti rispetto al quarto trimestre 2022, superando i 130.000 abbonati, corrispondenti ad una quota di mercato del 3,8%. Questi dati positivi hanno permesso all’operatore di raggiungere un fatturato di 241 milioni di euro (+12,6% rispetto al primo trimestre 2022).

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad, ha dichiarato:

A quasi cinque anni di distanza dal lancio della prima offerta, siamo il leader del mercato italiano per il 20esimo trimestre di fila per crescita netta di utenti sul mobile. I 20 trimestri consecutivi, insieme alla soddisfazione del 99% recentemente misurata, sono il segno tangibile che la strada che abbiamo scelto, cioè investire per offrire ai nostri utenti offerte di qualità, trasparenti e innovative, è la strada giusta.

Iliad festeggerà il quinto compleanno il prossimo 29 maggio. Gli utenti potranno celebrare l’evento partecipando a iliadLAND nel weekend del 27-28 maggio. L’ingresso al RIDE MILANO in via Valenza 2 è gratuito.