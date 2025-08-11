 Iliad, quest'estate bastano 7,99 euro al mese per avere un'offerta completa
Iliad, quest'estate bastano 7,99 euro al mese per avere un'offerta completa

Giga più che sufficienti per soddisfare le esigenze di tutti, chiamate senza limiti e una tranquillità senza pari in Europa.
Iliad, quest'estate bastano 7,99 euro al mese per avere un'offerta completa
Giga più che sufficienti per soddisfare le esigenze di tutti, chiamate senza limiti e una tranquillità senza pari in Europa.

Tra le migliori offerte mobile del momento figura quella di Iliad con Top 150 Plus, con cui gli utenti ottengono 150 Giga in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati, più 20 Giga extra in Europa, al prezzo di 7,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione della SIM è pari a 9,99 euro, con la procedura che può essere completata in pochi minuti direttamente online.

Uno dei principali punti di forza dell’ultima offerta mobile Iliad è la sua completezza. Non vi sono infatti punti deboli, dal momento che il quantitativo di Giga, sia in Italia che all’estero, può considerarsi idoneo per soddisfare le esigenze di tutti, i minuti e i messaggi sono illimitati, ed il prezzo è ultra-concorrenziale.

top 150 plus iliad

Il fiore all’occhiello di Top 150 Plus è rappresentato dai 20 Giga messi a disposizione nei Paesi dell’Unione Europea, aspetto questo di grande attualità per tutti coloro che stanno per partire in vacanza. Una quantità di Giga che riesce a coprire anche le vacanze più lunghe di due o tre settimane in Ue, a differenza invece delle offerte della concorrenza, che nella maggior parte dei casi si fermano a 7-8 Giga.

Lo stesso discorso vale anche per l’Italia. Avere 150 Giga a disposizione nel mese di agosto o a settembre è più che sufficiente per navigare in vacanza senza preoccupazioni ovunque ci si trovi. Può capitare infatti che il Wi-Fi dell’hotel non sia il massimo, o che si trascorra molto tempo fuori, in spiaggia o in montagna. Ecco, con un quantitativo di Giga simile le preoccupazioni vengono azzerate.

L’offerta Top 150 Plus di Iliad, che presenta un costo di 7,99 euro al mese per sempre (non vi sono rimodulazioni nel corso del tempo, come da tradizione della compagnia telefonica francese), è valida per tutti coloro che completeranno l’attivazione entro il 18 settembre 2025.

Pubblicato il 11 ago 2025

11 ago 2025
