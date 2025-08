iliad vende gli smartphone con le SIMBOX

Con un comunicato stampa giunto in redazione, iliad annuncia che ora è possibile acquistare uno smartphone direttamente dalle SIMBOX che si trovano negli store dell’operatore e nei corner dedicati all’interno dei centri commerciali. La procedura richiede solo un minuto e permette di scegliere il modello più adatto, in base alle proprie esigenze. Una volta scelto il metodo di pagamento (con finanziamento o meno), lo si riceverà entro pochi giorni.

Smartphone in un minuto con le SIMBOX di iliad

L’esperienza è studiata in modo da risultare semplice e accessibile da parte di tutti, oltre che trasparente, con la possibilità di contare sul supporto necessario in caso di bisogno. Una nuova opzione, insomma, proposta come alternativa a quella del sito ufficiale.

Questa nuova opzione si aggiunge all’acquisto online già disponibile sulla sezione smartphone di iliad.it, offrendo ancora più libertà, semplicità e accessibilità agli utenti.

Tra gli smartphone proposti ci sono quelli di Samsung, inclusi i modelli flagship, e quelli di Apple. Per quanto riguarda la mela morsicata, iliad propone anche iPhone rigenerati a partire da soli 169 euro, una scelta attenta al portafoglio e alla sostenibilità ambientale.

Sono questi i metodi di pagamento proposti, come scritto nel comunicato. Per maggiori informazioni sui pagamenti rimandiamo alla pagina dedicata.

In unica soluzione effettuata direttamente in store;

finanziamento Findomestic per Samsung e Apple (tasso 0 e anticipo 0, 12 o 24 mesi) ;

finanziamento Younited per Apple(tasso 0 e anticipo 0, 12 o 20 mesi, con servizi di Trade-in integrati).

Una volta completato l’acquisto o l’approvazione della finanziaria, lo smartphone viene spedito all’indirizzo indicato. La consegna è prevista entro 3-5 giorni lavorativi.

Di recente l’operatore ha ribadito il proprio impegno contro le truffe telefoniche che ogni giorno prendono di mira gli utenti, in particolare quelle perpetrate attraverso la tecnica dello spoofing che manipola il numero chiamante. Tutti i dettagli sono riportati in un articolo su queste pagine.