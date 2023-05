Iliad ce l'ha fatta: superata quota 10 milioni di clienti

Una settimana fa il traguardo dei 10 milioni di abbonati mobile per Iliad sembrava ancora distante, dato il tasso di crescita visto nei primi tre mesi del 2023. Tra aprile e maggio, però, l’operatore telefonico guidato nel Belpaese da Benedetto Levi ha stupito tutti, raggiungendo ufficialmente quota 10 milioni di utenti attivi nella telefonia mobile, giusto a cinque giorni dal quinto compleanno.

Iliad supera i 10 milioni di utenti mobile attivi

Sin da maggio 2018 Iliad si è contraddistinta per il suo “prezzo fisso per sempre”, caratteristica poi adottata da altri operatori virtuali nella nuova bagarre per diventare il nuovo operatore telefonico di riferimento oltre ai grandi nomi Vodafone, TIM e WindTre. In questi anni l’infrastruttura Iliad si è aggiornata, espansa e ha reso il brand il quarto operatore in Italia per numero di clienti, con un 99% di soddisfazione stando alle recenti indagini Doxa.

Senza avere mai applicato rimodulazioni tariffarie, Iliad si è guadagnato la fiducia dei cittadini italiani attirando sempre più nuovi clienti.

Benedetto Levi stesso, Amministratore Delegato di Iliad Italia, ha affermato: “Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti. Questo traguardo rappresenta per tutta iliad un forte stimolo ad andare avanti nella direzione tracciata, continuando ad innovarci per poter continuare a tener fede alle nostre promesse e accrescere sempre di più la nostra comunità”.

Il comunicato stampa ufficiale pubblicato dall’azienda, invece, recita quanto segue:

“Da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 2018, iliad ha seguito un percorso di crescita costante, senza interruzioni, guadagnando, ad oggi, la fiducia di 10 milioni di utenti in tutto il Paese. iliad ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni in Italia, portando innovazione, semplicità e trasparenza, gli ingredienti fondamentali per costruire un rapporto di fiducia di lungo termine con i propri utenti. L’azienda, fin da prima del lancio, si è concentrata sull’ascolto delle esigenze dei consumatori e sulla creazione di offerte che rispondessero alle loro necessità di connettività, stringendo una promessa molto chiara: zero costi nascosti, zero sorprese, per sempre.”

Investendo continuamente nelle sue infrastrutture, espandendo la rete 5G e offrendo anche piani FTTH (Fiber-To-The-Home) per la rete fissa, Iliad sta diventando un punto di riferimento nel Belpaese, esattamente come lo è in Francia, dove opera con il nome Free.