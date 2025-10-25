 Iliad TOP 250 PLUS: il piano mobile più conveniente a soli 9€ per sempre
Scopri Iliad TOP 250 PLUS: 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, 25 GB in roaming UE e prezzo fisso di 9,99 € al mese. Nessun vincolo.
Telecomunicazioni
Se lo smartphone è il prolungamento del tuo braccio e ti è necessario per tenere al sicuro i tuoi rapporti sociali e di lavoro, sai quanto è importante trovare un’offerta valida ed economica: con Iliad Top 250 Plus, per soli 9,99€ hai di tutto!

250GB di minuti e SMS illimitati, 25GB extra in Europa e 5G incluso… per sempre. Esatto: nessun rincaro, nessun costo extra: la stessa cifra per sempre. Attiva la promo fino al 13 Novembre, hai ancora tempo per passare ad Iliad.

Scopri perché Iliad è la più conveniente che esista

Tra le tante offerte mobili disponibili oggi, quella che più sta facendo parlare di sé è senza dubbio Iliad TOP 250 PLUS. L’operatore francese continua a distinguersi per la sua trasparenza e per la capacità di proporre soluzioni concrete, senza vincoli e senza sorprese in bolletta. Ma cosa rende davvero speciale questa promozione da 9,99 € al mese? Scopriamolo insieme.

L’offerta Iliad TOP 250 PLUS mette a disposizione 250 GB di traffico dati al mese utilizzabili sulla rete 4G, 4G+ o 5G, a seconda della copertura e del dispositivo. È quindi perfetta per chi usa spesso lo smartphone per guardare video, ascoltare musica in streaming o lavorare fuori casa. A tutto questo si aggiungono minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani, oltre a quelli dei Paesi dell’Unione Europea. Insomma, è una soluzione completa che ti consente di comunicare e navigare senza limiti, sia in Italia che all’estero. Uno dei punti di forza più apprezzati di questa tariffa è la trasparenza totale del prezzo. Iliad garantisce infatti un canone fisso per sempre: i 9,99 € al mese non cambieranno nel tempo, senza rimodulazioni o costi nascosti. È un aspetto che rassicura moltissimi utenti, soprattutto chi è stanco dei continui aumenti tipici di altri operatori. Con 250 GB, minuti e SMS illimitati, roaming in Europa e un prezzo fisso per sempre, rappresenta la perfetta combinazione tra convenienza e trasparenza.

Pubblicato il 25 ott 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
25 ott 2025
