Iliad TOP 250 PLUS: l’offerta per le vacanze che ti dà 25 GB extra in roaming

Le vacanze sono fatte per staccare, ma restare connessi è ormai indispensabile: foto, video, mappe e chat fanno parte di ogni viaggio. Con l’offerta Iliad TOP 250 PLUS, a soli 9,99 euro al mese per sempre, riceverai ben 250 GB in Italia, minuti e SMS illimitati e 25 GB extra dedicati all’Europa, senza costi nascosti e con 5G incluso.

Giga e chiamate senza pensieri in Italia e all’estero

Una promozione pensata soprattutto a chi si muove spesso tra Italia ed Europa, per viaggi di lavoro o di piacere. TOP 250 Plus di Iliad mette infatti a disposizione ben 250 GB di traffico mensili in 4G74G+ e perfino in 5G, ovviamente solo per i dispositivi compatibili e nelle aree già raggiunte dalla rete veloce dell’operatore (che sono comunque estese in tutta Italia).

Sul fronte delle comunicazioni, la tariffa offre minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili italiani. Le stesse condizioni (minuti e SMS illimitati) restano anche quando ci si sposta in Europa. I 250 GB dell’Italia vengono però sostituiti con 25 GB extra dedicati al roaming: sono poche le altre compagnie che ne mettono a disposizione in questa quantità sul mercato. Inoltre, l’offerta comprende minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

A rendere questa offerta ancora più completa c’è la filosofia Iliad: nessun vincolo, nessun costo nascosto e prezzo garantito per sempre. Nel canone mensile sono già inclusi alcuni servizi extra, come l’hotspot, la segreteria telefonica e il servizio “Mi richiami”, il controllo del credito residuo e la tecnologia VoLTE. L’unico costo iniziale è legato all’attivazione della SIM, pari a 9,99 euro, mentre la portabilità da un altro operatore è sempre gratuita.

Con TOP 250 PLUS, Iliad propone una tariffa pensata per chi ama viaggiare e vuole restare connesso senza il timore di restare senza rete Internet. 250 GB in Italia, 25 GB in Europa, minuti e SMS illimitati e 5G incluso a 9,99 euro al mese per sempre: un pacchetto unico nel suo genere, che puoi attivare comodamente online. Hai tempo ancora pochi giorni per approfittarne!