 Iliad TOP 250 PLUS: l’offerta per le vacanze che ti dà 25 GB extra in roaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Iliad TOP 250 PLUS: l’offerta per le vacanze che ti dà 25 GB extra in roaming

250 GB in Italia e 25 GB in Europa con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro/mese per sempre: scopri l'offerta TOP 250 PLUS di Iliad.
Iliad TOP 250 PLUS: l’offerta per le vacanze che ti dà 25 GB extra in roaming
Telecomunicazioni
250 GB in Italia e 25 GB in Europa con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro/mese per sempre: scopri l'offerta TOP 250 PLUS di Iliad.

Le vacanze sono fatte per staccare, ma restare connessi è ormai indispensabile: foto, video, mappe e chat fanno parte di ogni viaggio. Con l’offerta Iliad TOP 250 PLUS, a soli 9,99 euro al mese per sempre, riceverai ben 250 GB in Italia, minuti e SMS illimitati e 25 GB extra dedicati all’Europa, senza costi nascosti e con 5G incluso.

Attiva Iliad TOP 250 Plus online

Giga e chiamate senza pensieri in Italia e all’estero

Una promozione pensata soprattutto a chi si muove spesso tra Italia ed Europa, per viaggi di lavoro o di piacere. TOP 250 Plus di Iliad mette infatti a disposizione ben 250 GB di traffico mensili in 4G74G+ e perfino in 5G, ovviamente solo per i dispositivi compatibili e nelle aree già raggiunte dalla rete veloce dell’operatore (che sono comunque estese in tutta Italia).

Sul fronte delle comunicazioni, la tariffa offre minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili italiani. Le stesse condizioni (minuti e SMS illimitati) restano anche quando ci si sposta in Europa. I 250 GB dell’Italia vengono però sostituiti con 25 GB extra dedicati al roaming: sono poche le altre compagnie che ne mettono a disposizione in questa quantità sul mercato. Inoltre, l’offerta comprende minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

250 GB al mese a 9,99 euro con Iliad

A rendere questa offerta ancora più completa c’è la filosofia Iliad: nessun vincolo, nessun costo nascosto e prezzo garantito per sempre. Nel canone mensile sono già inclusi alcuni servizi extra, come l’hotspot, la segreteria telefonica e il servizio “Mi richiami”, il controllo del credito residuo e la tecnologia VoLTE. L’unico costo iniziale è legato all’attivazione della SIM, pari a 9,99 euro, mentre la portabilità da un altro operatore è sempre gratuita.

Con TOP 250 PLUS, Iliad propone una tariffa pensata per chi ama viaggiare e vuole restare connesso senza il timore di restare senza rete Internet. 250 GB in Italia, 25 GB in Europa, minuti e SMS illimitati e 5G incluso a 9,99 euro al mese per sempre: un pacchetto unico nel suo genere, che puoi attivare comodamente online. Hai tempo ancora pochi giorni per approfittarne!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La rivoluzione digitale di Airalo: l’eSIM che ti connette ovunque nel mondo

La rivoluzione digitale di Airalo: l’eSIM che ti connette ovunque nel mondo
Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga

Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga
L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
La rivoluzione digitale di Airalo: l’eSIM che ti connette ovunque nel mondo

La rivoluzione digitale di Airalo: l’eSIM che ti connette ovunque nel mondo
Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga

Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga
L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
Eleonora Busi
Pubblicato il
28 ago 2025
Link copiato negli appunti