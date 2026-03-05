 TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre
TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre

250 GB in 5G, 25 GB extra per l'Europa, minuti e SMS illimitati: tutto questo a soli 9,99 al mese con TOP 250 PLUS di iliad, per sempre.
Telecomunicazioni 5g
Ti segnaliamo la possibilità di attivare l’offerta TOP 250 PLUS di iliad, ancora per pochi giorni. Come suggerisce il nome, è quella che include 250 GB in 5G per navigare senza limiti di velocità, minuti e SMS illimitati, al prezzo di soli 9,99 euro al mese per sempre. Rimane poco tempo per approfittarne.

Attiva TOP 250 PLUS di iliad

Cosa c’è nell’offerta TOP 250 PLUS di iliad

A quanto appena elencato si aggiungono 25 GB extra in Europa per viaggiare senza doversi preoccupare del roaming indipendentemente dalla destinazione e le chiamate verso l’estero, illimitate in molti paesi a livello internazionale oltre che per i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. A conti fatti, si tratta di un pacchetto completo e proposto con una spesa molto conveniente. Collegati al sito ufficiale dell’operatore per saperne di più e per conoscere gli altri dettagli della promozione.

La tariffa promozionale iliad TOP 250 PLUS

Già così TOP 250 PLUS di iliad risulta una delle migliori offerte mobile al momento in circolazione sul mercato: attivala ora per non lasciarti sfuggire l’occasione. Vale però la pena segnalare che è ulteriormente arricchita da funzionalità molto comode e pratiche nella quotidianità come Mi richiami, la possibilità di trasformare il telefono in un hotspot per portare online altri dispositivi (tablet, computer e così via), nessuno scatto alla risposta, il controllo del traffico residuo aggiornato in tempo reale tramite app, la segreteria telefonica per non perdere nessun messaggio importante, la portabilità del numero e (ultimo, ma di certo non meno importante) il supporto alla tecnologia VoLTE.

Attiva TOP 250 PLUS di iliad

Per l’attivazione della SIM è richiesto un contributo iniziale pari a 9,99 euro, da pagare una sola volta. La connettività su reti 5G è accessibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal segnale, in alternativa si utilizza il segnale 4G o 4G+.

Pubblicato il 5 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
5 mar 2026
