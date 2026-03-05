TOP 250 PLUS è la migliore offerta mobile di iliad: per sempre

Ti segnaliamo la possibilità di attivare l’offerta TOP 250 PLUS di iliad, ancora per pochi giorni. Come suggerisce il nome, è quella che include 250 GB in 5G per navigare senza limiti di velocità, minuti e SMS illimitati, al prezzo di soli 9,99 euro al mese per sempre. Rimane poco tempo per approfittarne.

Cosa c’è nell’offerta TOP 250 PLUS di iliad

A quanto appena elencato si aggiungono 25 GB extra in Europa per viaggiare senza doversi preoccupare del roaming indipendentemente dalla destinazione e le chiamate verso l’estero, illimitate in molti paesi a livello internazionale oltre che per i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. A conti fatti, si tratta di un pacchetto completo e proposto con una spesa molto conveniente. Collegati al sito ufficiale dell’operatore per saperne di più e per conoscere gli altri dettagli della promozione.

Già così TOP 250 PLUS di iliad risulta una delle migliori offerte mobile al momento in circolazione sul mercato: attivala ora per non lasciarti sfuggire l’occasione. Vale però la pena segnalare che è ulteriormente arricchita da funzionalità molto comode e pratiche nella quotidianità come Mi richiami, la possibilità di trasformare il telefono in un hotspot per portare online altri dispositivi (tablet, computer e così via), nessuno scatto alla risposta, il controllo del traffico residuo aggiornato in tempo reale tramite app, la segreteria telefonica per non perdere nessun messaggio importante, la portabilità del numero e (ultimo, ma di certo non meno importante) il supporto alla tecnologia VoLTE.

Per l’attivazione della SIM è richiesto un contributo iniziale pari a 9,99 euro, da pagare una sola volta. La connettività su reti 5G è accessibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal segnale, in alternativa si utilizza il segnale 4G o 4G+.