Iliad Top 300 Plus: con 300 giga e 5G è la tariffa su cui puntare

Offerta all-inclusive definitiva e a basso costo? Scopri Iliad Top 300 Plus che ti propone un pacchetto formato da 300 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e 30 giga extra per i paesi europei a soli 11,99 euro al mese per sempre.

Con Top300 Plus non ti mancherà nulla: il quantitativo di dati offerto è impressionante perché parliamo di ben 300 GB di navigazione con 5G disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad con velocità di download e upload di altissimo livello. A questo dovrai aggiungere minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa e persino 30 GB extra dedicati esclusivamente alla navigazione in roaming nei paesi che fanno parte dell’Unione Europea, così da viaggiare senza pensieri.

E per completare il tutto ecco anche minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali, con chiamate gratuite verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Un pacchetto completo che fa della convenienza e della trasparenza i suoi principali punti di forza: attivalo adesso online a soli 11,99 euro al mese.