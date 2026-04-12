Iliad TOP 300 PLUS: il 5G a 11,99€ al mese che non aumenta mai e resta sempre uguale

300 giga in 5G, minuti illimitati, roaming in Europa e un prezzo che non cambia mai… ed è bassissimo: benvenuto nella TOP 300 PLUS di Iliad, l’offerta che a 11,99€ al mese ridefinisce cosa significa davvero fare a meno delle sorprese in bolletta. Più che una tariffa, è una promessa di risparmio concreto e vita migliore!

iliad TOP 300 PLUS a 11,99€: il 5G che aspettavi, al prezzo che rimane

Partiamo dai numeri, perché parlano da soli. Con la TOP 300 PLUS hai 300 GB in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 30 GB extra dedicati al roaming nel continente. Non mancano chiamate illimitate verso decine di numeri fissi internazionali e verso fissi e mobili di Stati Uniti e Canada, perfetto per chi ha contatti oltre oceano. E dentro ci trovi anche VoLTE per chiamate cristalline, hotspot incluso, segreteria e portabilità del numero: nessun extra, nessun servizio attivato di nascosto.

Ma il vero punto di forza di iliad non sta nei giga, sta nella parola “per sempre”. Mentre altri operatori aggiornano i listini a sorpresa e le offerte “esclusive” nascondono scadenze scritte in caratteri microscopici, Iliad ha costruito la propria reputazione su un principio semplice e rivoluzionario: il prezzo che scegli oggi è blindato. L’attivazione poi è semplicissima: si fa tutto online in pochi minuti, la SIM arriva direttamente a casa oppure la ritiri in uno degli iliad Store sul territorio, con un costo di attivazione di soli 9,99€ una tantum. Se hai già un numero, la portabilità è inclusa e gestita da iliad senza che tu debba fare praticamente nulla. Passa a Iliad adesso: attiva la TOP 300 PLUS e porta il 5G nella tua vita, al prezzo di oggi, per sempre!