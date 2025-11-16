Iliadbox: il router che ottimizza la tua esperienza digitale e ti fa volare mentre lavori

Se cerchi una connessione stabile, trasparente e progettata per garantire prestazioni elevate in ogni situazione, la fibra ottica di Iliad è una delle soluzioni più interessanti oggi disponibili. L’azienda, già nota per la sua chiarezza nelle offerte mobile, porta la stessa filosofia nel mondo della fibra FTTH, combinando velocità e affidabilità in un servizio pensato per rispondere alle esigenze di casa e lavoro.

Un router avanzato per prestazioni ottimali

Iliad accompagna la sua offerta con Iliadbox, un router Wi-Fi 7 di nuova generazione incluso in comodato d’uso. È progettato per garantire stabilità e qualità del segnale anche in presenza di numerosi dispositivi collegati.

Tra le funzioni integrate:

pulsante ON/OFF dedicato,

modalità Sleeping per ridurre i consumi,

possibilità di aggiungere un ripetitore Wi-Fi per coprire abitazioni più ampie,

protezione dati opzionale McAfee Multi Access a prezzo agevolato.

Con la tecnologia FTTH di ultima generazione, Iliad offre prestazioni elevate e costanti: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle zone coperte da rete EPON, e fino a 2,5 Gbit/s in download sulle aree con rete GPON. Una connessione solida, ideale per chi utilizza più dispositivi, lavora da remoto o desidera la massima fluidità nelle attività digitali quotidiane. Chi ha già un’offerta mobile Iliad da almeno 9,99€ può accedere alla fibra a 21,99€ al mese, anziché 25,99€, con tariffa bloccata per sempre. Anche i nuovi clienti che scelgono fibra + mobile possono beneficiare dello sconto dedicato. Passare alla fibra Iliad significa scegliere una connessione affidabile, performante e pensata per accompagnarti nelle attività quotidiane, dallo smart working allo streaming, con la semplicità e la trasparenza tipiche del marchio. Un altro punto di forza della fibra Iliad è la velocità con cui puoi iniziare a utilizzarla. L’attivazione è pensata per essere immediata e senza passaggi complicati: una volta completata la richiesta, Iliad gestisce tutto in modo trasparente, dalla verifica della copertura all’installazione.