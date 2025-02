Iliadbox: il router Wi-Fi 7 per una connessione potente e stabile

L’offerta Iliad Fibra garantisce una connessione ultraveloce e affidabile a un prezzo competitivo. Il canone mensile è di 25,99€, ma per i clienti Iliad Mobile con un’offerta da 9,99€ o 11,99€/mese scende a 21,99€. L’offerta include il router Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, che assicura prestazioni elevate con velocità fino a 5 Gbit/s, in base alla copertura. Inoltre, sono incluse chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. L’attivazione è semplice e veloce, con installazione a domicilio da parte di un tecnico specializzato.

Cos’è Iliadbox Wi-Fi 7?

Iliadbox è il router fornito in comodato d’uso gratuito con l’offerta Iliad Fibra, dotato di tecnologia Wi-Fi 7, la più avanzata attualmente disponibile per le connessioni wireless. Questo dispositivo permette di sfruttare al massimo le prestazioni della fibra ottica FTTH, offrendo velocità e stabilità superiori rispetto alle precedenti generazioni di router.

Velocità e prestazioni ottimizzate

Supporto per velocità di download fino a 5 Gbit/s (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, in base alla copertura tecnologica)

(suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, in base alla copertura tecnologica) Latenza ridotta , ideale per gaming online e videoconferenze senza interruzioni

, ideale per gaming online e videoconferenze senza interruzioni Gestione avanzata del traffico dati, per connettere più dispositivi senza perdere prestazioni

Incluso nell’offerta Iliad Fibra

Iliadbox è fornito in comodato d’uso gratuito con l’offerta Iliad Fibra, che include:

Fibra FTTH con velocità fino a 5 Gbit/s

Router Wi-Fi 7 senza costi aggiuntivi

Chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

Prezzo bloccato, senza costi nascosti

Con Iliadbox Wi-Fi 7, Iliad porta l’innovazione della connettività nelle case italiane, offrendo un’esperienza di navigazione veloce, stabile e sicura. Per verificare la copertura nella tua zona clicca qui.