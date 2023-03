iliadbox Wi-Fi 6: fibra e chiamate senza limiti a soli 19,99 euro al mese

Per fortuna, la fibra ottica è sempre più diffusa in Italia. Grazie a questa tecnologia è possibile raggiungere una velocità di connessione che, solo fino a qualche anno fa, era del tutto impensabile.

Al fine di ottenere il meglio da questa soluzione è però necessario saper scegliere a quale provider rivolgersi. In tale contesto, non tutte le aziende che propongono contratti che includono la fibra garantiscono la stessa qualità di servizio.

Alcuni hanno costi elevati, altri vincoli che legano l’utente in futuro, altri invece hanno modalità di attivazione complessa e che richiede molto tempo prima di poter rendere la linea attiva. Tutti questi limiti sono sostanzialmente eliminati dalla proposta iliadbox Wi-Fi 6.

Stiamo parlando di un abbonamento che include fibra super veloce e chiamate senza limite. Nonostante il prezzo di listino sia pari a 24,99 euro al mese, grazie all’attuale promozione iliadbox Wi-Fi 6 è ancora più imperdibile.

L’offerta iliadbox Wi-Fi 6: connessione veloce e chiamate a un prezzo record

La proposta iliadbox Wi-Fi 6 comporta una serie di vantaggi che vanno ben oltre quello esclusivamente economico.

Con la sottoscrizione e l’installazione di iliadbox (39,99 euro una tantum) è possibile ottenere tutta la potenza della fibra senza alcun costo aggiuntivo legato al noleggio del router.

Non solo, la proposta include chiamate gratuite senza limiti nel contesto italiano e verso altri 60 paesi. La segreteria telefonica inclusa e la piena compatibilità con l’app iliadbox connect, rappresentano altri vantaggi di questa sottoscrizione.

Il tutto senza costi nascosti, vincoli restrittivi e con tempi molto corti di attivazione della linea.

Il tutto, come già detto, è di norma disponibile per 24,99 euro al mese. Un prezzo già di per sé molto interessante, reso imperdibile dall’attuale sconto: iliadbox Wi-Fi 6 infatti, è disponibile per i nuovi iscritti a soli 19,99 euro al mese per sempre.

