Illimity, apri il conto deposito Classic per avere il 4% di interessi

Sei un utente che desidera mettere da parte il denaro con una soluzione sicura? Al giorno d’oggi avere a disposizione un conto deposito senza rischi e vantaggioso è sicuramente desiderio di ognuno di noi. Nonostante le soluzioni proposte siano davvero tante, è sempre indispensabile analizzare tutte le caratteristiche di ciascuno per evitare di scegliere quello sbagliato e, dunque, poco adeguato alle esigenze personali. Oggi parliamo di Illimity, una scelta sicura per far crescere i risparmi con tassi fino al 4%. Scopriamo insieme maggiori dettagli!

Illimity si contraddistingue per essere un conto deposito ideale per tutti coloro che vogliono mettere da parte denaro e investirlo in un secondo momento. Non a caso, tantissimi utenti hanno già deciso di attivarlo perché è competitivo, sicuro, flessibile e veloce:

Hai tassi fino al 4% sulle linee di deposito non svincolabili;

sulle linee di deposito non svincolabili; Scegli la durata e la tipologia del deposito in base alle tue esigenze di risparmio;

Completamente digitale, lo attivi e lo gestisci da smartphone o da pc.

Accedendo alla pagina web dedicata Illimity puoi effettuare una simulazione per scoprire subito quanto puoi guadagnare del Conto Classic. Che aspetti?

Guadagna subito con i depositi Illimity

Aprendo subito il tuo conto deposito Classic di Illimity hai a disposizione un vero e proprio salvadanaio digitale: gli interessi sulle somme depositate ti verranno infatti accreditati direttamente sul tuo conto Illimity ogni anno o a fine vincolo in base alla scelta che deciderai di effettuare.

Il canone del conto Classic è di soli 3 euro al mese ma c’è una soluzione per non pagare nessun canone: puoi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure attivare linee di deposito non svincolabili per almeno 5.000 euro. Non perdere altro tempo! Il conto Classic ti offre operazioni gratuite come bonifici Sepa in Italia e in Europa, bonifici istantanei, Carta di Debito internazionale, 3 prelievi di contante gratuiti al mese in zona Euro a partire da 100 euro, pagamento utenze, ricariche telefoniche, Mav/Rav, F24.