illimity Bank, parola d'ordine risparmio: interessi al 3% per 12 mesi

L’inflazione, il caro energia e la crisi economica portano a una naturale propensione al risparmio. Al giorno d’oggi però non è semplice trovare soluzioni che consentano di ottenere un gruzzolo di soldi garantito senza investimenti. Ecco perché l’offerta lanciata da illimity Bank, la banca di nuova generazione con sede a Milano e Corrado Passera come amministratore delegato, è così allettante: interessi al 3% per 12 mesi sul conto deposito per i titolari di un conto corrente illimity e per i nuovi clienti che apriranno un conto entro il 20 marzo 2023 e attiveranno il conto deposito.

L’offerta di illimity Bank sugli interessi al 3% per 12 mesi

Il 3% a 12 mesi sulle somme vincolate è l’offerta che illimity propone non soltanto ai nuovi clienti ma anche a coloro che hanno già sottoscritto un conto corrente e decideranno di attivare un conto deposito. La percentuale di interessi migliore è sulle somme vincolate a 12, 18 e 24 mesi: in tutti e tre i casi si parla del 3%, a cui si somma il 2,75% sulle somme svincolabili.

Puoi attivare il tuo deposito gratuitamente e in pochi secondi direttamente dal tuo telefono. Hai inoltre la possibilità di personalizzare i tuoi depositi scegliendo importo, durata e tipologia desiderata, senza limiti. E fai tutto questo con la sicurezza offerta da illimity Bank, che aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per aprire il conto illimity e usufruire dell’offerta collegati alla pagina dedicata e premi sul pulsante “Apri conto”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.