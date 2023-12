illimity Bank supporta i tuoi progetti di spesa collaborativa con tassi interessanti

Nell’ultimo periodo, insieme ai tuoi colleghi o amici, hai deciso di investire in progetti di spesa collaborativa? Tra le soluzioni migliori per i tuoi nuovi programmi figura il conto deposito di illimity Bank: presentando la richiesta entro il 18 dicembre si possono ottenere tassi fino al 5,75% su linee di deposito a 36 mesi.

illimity Bank è una banca diretta italiana, fondata nel 2018 dall’ex ministro Corrado Passera e oggi quotata alla Borsa Italiana. Tra le sue attività si annoverano servizi finanziari e fornitura di credito a piccole e medie imprese ad alto potenziale, servizi di banca digitale diretta e gestione di fondi d’investimento alternativa.

In seguito all’ultima offerta, illimity si pone come punto di riferimento per chi ha la necessità di risparmiare o investire in una nuova tipologia di progetto insieme ad altre persone.

Nell’articolo mostreremo un riepilogo esaustivo dei tassi di interesse previsti in base alla durata e alla tipologia di deposito.

Conto Premium illimity Bank: 5,75% sui depositi a 36 mesi

La nuova promozione di illimity Bank riconosce il 5,75% sulle linee di deposito non svincolabili a 36 mesi per tutti i nuovi clienti che richiederanno l’apertura di Conto Premium entro lunedì 18 dicembre. La stessa percentuale è riconosciuta sui depositi non svincolabili a 48 e 60 mesi.

Ecco una prima panoramica:

1,50%: sulle linee di deposito non svincolabili a 6 mesi

3,50%: sulle linee di deposito non svincolabili a 12 mesi

3,75%: sulle linee di deposito non svincolabili a 18 mesi

4,50%: sulle linee di deposito non svincolabili a 24 mesi

5,75%: sulle linee di deposito non svincolabili a 36 mesi

5,75%: sulle linee di deposito non svincolabili a 48 mesi

5,75%: sulle linee di deposito non svincolabili a 60 mesi

In alternativa, è possibile attivare una linea di deposito svincolabile: in questo caso illimity riconosce tassi inferiori, ma si ha la possibilità di ricevere gli interessi subito dopo la fine del vincolo, al contrario invece dei depositi non svincolabili (per i quali occorre attendere dai 6 ai 18 mesi).

Questi sono i tassi riconosciuti alle persone che scelgono di aprire Conto Premium di illimity Bank entro il 18 dicembre e attivare una linea di deposito svincolabile:

1,00%: sulle linee di deposito non svincolabili a 6 mesi

2,50%: sulle linee di deposito non svincolabili a 12 mesi

2,75%: sulle linee di deposito non svincolabili a 18 mesi

3,50%: sulle linee di deposito non svincolabili a 24 mesi

5,00%: sulle linee di deposito non svincolabili a 36 mesi

5,00%: sulle linee di deposito non svincolabili a 48 mesi

5,00%: sulle linee di deposito non svincolabili a 60 mesi

Gli altri vantaggi di Conto Premium illimity

Oltre a beneficiare di tassi fino al 5,75% sul conto deposito non svincolabile a 36 mesi, i nuovi clienti di Conto Premium di illimity Bank ottengono altri privilegi quali una Carta di Credito e di Debito gratuita su richiesta e una giacenza su conto corrente remunerata al 2,50% fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, gli utenti Premium della banca online italiana sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo annuale sul conto corrente (fino a 34,20€ annui).

Per aprire Conto Premium è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di illimity Bank tramite questa pagina. Una volta aperto il conto corrente, dalla pagina riservata è possibile procedere con l’attivazione di un nuovo conto deposito, usufruendo di tassi fino al 5,75%.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I tassi creditori sul Conto Deposito sono da intendersi annui lordi e sono validi per i clienti che completano la richiesta di apertura Conto Illimity Premium entro il 18/12/2023 e vincolano le somme entro la predetta data. Le condizioni promozionali su conto corrente Premium (ovvero: i) giacenza sul conto corrente remunerata al 2,50% annuo lordo fino al 31/12/2024, poi 0,50% lordo annuo; ii) imposta di bollo su conto corrente gratuita fino a un massimo di euro 34,20 annui ogni anno) sono valide per le richieste di apertura conto completate entro il 01/02/2024. Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e contrattuali del Conto illimity Premium, Conto Classic e di Conto Deposito illimity consulta i fogli informativi disponibili nella sezione trasparenza di illimity.com/trasparenza.