Illimity: CONTO GRATIS, ecco come aprirlo ONLINE

Illimity, il conto corrente a zero spese smart e online è disponibile per tutti. Oggigiorno, le banche via internet sono sempre più frequenti, ma è davvero tutto oro ciò che luccica?

Questa novità, che vedremo meglio tra poco, ha tutto l’occorrente per essere considerato un vero e proprio conto corrente proprio come quelli fisici che si aprono in banca.

Illimity: il conto corrente GRATIS

Questo conto corrente di Illimity Bank è gratis per sempre e non solo per un periodo promozionale come spesso capita con altre offerte dei competitor.

Anche a livello di servizi aggiuntivi questo conto è differente da tutti gli altri. Infatti, grazie all’opzione Progetti di Spesa avrete la possibilità di ricevere uno 0,5% di rendimenti sull’accumulato in un anno.

Un’altra interessante feature inclusa gratuitamente nel conto prende il nome di Illimity Connect. In pratica, non è altro che un aggregatore di conti correnti o carte di debito o credito. Grazie a questo sarà possibile avere sempre sottocchio tutte le proprie spese.

Con Illimity però ci sono anche tutti i seguenti benefit:

invio e ricezione di bonifici SEPA senza costi,

senza costi, possibilità di pagare bollettini, MAV , RAV e di effettuare ricariche telefoniche,

, RAV e di effettuare ricariche telefoniche, 3 prelievi di denaro contante completamente gratuiti in qualsiasi ATM

di denaro contante completamente gratuiti in qualsiasi ATM versamento senza limiti né commissioni nei punti vendita autorizzati,

senza limiti né commissioni nei punti vendita autorizzati, carta di debito e carta prepagata entrambe comprese senza costi.

Oltre a tutte queste chicche, è possibile richiedere anche la carta di credito con plafond standard di 1500€ mensili.

Come aprire il conto?

Richiedere l’attivazione di Illimity è una procedura davvero veloce e semplice! Basterà infatti avviare il processo di video riconoscimento tramite smartphone o PC ed essere in possesso del proprio documento di identità.

Una volta aperta la posizione sarà necessario aspettare la conferma da parte di Illimity che arriverà via mail. Successivamente, riceverete al vostro domicilio il Welcome Kit con le due carte.