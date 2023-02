illimity: il conto deposito personalizzabile

Illimity offre un conto corrente a canone zero con depositi promozionali e funzionalità avanzate per gestire i propri soldi in modo semplice ed efficace.

Fino al 20 marzo 2023, illimity offre tassi promozionali fino al 3% per 12 mesi sui depositi effettuati. Il conto offre soluzioni personalizzabili da 6 a 60 mesi sia vincolabili che svincolabili.

Il conto di Illimity si può aprire online in pochi minuti e il deposito si può attivare in pochi secondi e senza spese direttamente da smartphone. È possibile attivare anche più depositi e personalizzarli scegliendone l’importo, la durata e la tipologia di linea.

I fondi depositati sono assicurati con una copertura fino a 100.000 euro per singolo cliente grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le funzionalità di illimity

Oltre al conto deposito, illimity offre un conto corrente con una carta di debito internazionale inclusa. Il conto è 100% digitale e permette di effettuare ricariche telefoniche, pagare i bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app.

Il conto include anche varie funzionalità avanzate come illimity Connect e la funzione Progetti di Spesa.

illimity connect permette di collegare tutte le tue banche per avere una vista aggregata e operare su tutti i conti, anche di altre banche, dall’app illimity, in questo modo è possibile gestire i propri soldi in modo più efficiente da un’unica interfaccia semplice ed intuitiva.

Progetti di Spesa consente invece di risparmiare senza stress, mettendo da parte anche piccole somme con un rendimento dello 0,50% annuo. Le somme risparmiate su Progetti Spesa non sono vincolate e si possono trasferire sul conto corrente o su un altro progetto quando si desidera, istantaneamente.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da illimity clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.