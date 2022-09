Illimity, nuova promo con tassi di interesse competitivi

La tua Banca non ti soddisfa e vorresti posare il tuo sguardo altrove? È il momento giusto per provare Illimity, il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico nato senza vincoli e limiti del sistema tradizionale. Se apri un conto entro il 29 settembre potrai ottenere tassi promozionali da 24 a 60 mesi: parliamo di 2,75% sul conto deposito. Ma i vantaggi non si fermano qui: con Illimity avrai anche un conto corrente con zero spese a vita e carta di credito internazionale inclusa. Sei curioso? Diamo uno sguardo a tutte le funzioni e caratteristiche proposte da Illimity.

Vantaggi e funzionalità di Illimity

Illimity si fonda su tre qualità principali: velocità, sicurezza e flessibilità. Illimity è un conto corrente evoluto e personale, che garantisce una gestione intelligente e smart delle tue finanze a zero spese. Inoltre, ti verrà consegnata una carta di debito internazionale gratuita, che potrai utilizzare per i tuoi acquisti sia nei negozi che online. Con Illimity effettui ricariche telefoniche, paghi bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’applicazione, puoi anche creare Progetti di Spesa con cui mettere da parte senza stress piccole somme di denaro e raggiungere tutti i tuoi obiettivi.

Con Illimity hai un conto deposito incluso nel conto corrente a tassi vantaggiosi, con linee svincolabili e non. Conveniente e su misura per te, il conto deposito è disponibile a tassi di interesse competitivi fino al 29 settembre, grazie a una speciale promozione attiva. Ti basta scegliere la linea di deposito adatta alle tue esigenze per attivarla in pochissimi minuti direttamente dal tuo smartphone.

Non ci sarà nessuna spesa iniziale o periodica e potrai creare un numero illimitato di depositi, con importi e tempo scelti direttamente da te. Potrai gestirli tutti comodamente e in ogni momento da home banking e tramite app. Inoltre, Illimity aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: così i tuoi risparmi sono sempre al sicuro e non dovrai preoccuparti più di nulla. Il vero fulcro è però l’applicazione Illimity Connect, dove è possibile gestire ogni cosa.

Tra le funzioni c’è la possibilità di visualizzare tue banche ed effettui bonifici da tutti i tuoi conti collegati. Il canone mensile è di 1 euro per i clienti Smart, gratis se fai l’upgrade a Plus. Ma questa “aggregazione” di banche e bonifici è sicura? Sì, perché sono realizzati secondo standard europei della PSD2 (Payment Services Directive 2). Ciò significa che Illimity non memorizza le tue credenziali di accesso ad altre banche e i tuoi dati sono sempre trattati nel rispetto della privacy.

Aprire un conto Illimity è semplicissimo. Basta collegarsi a questo link e fare clic sul pulsante bianco “Apri un conto”. In alternativa è possibile farlo direttamente anche da applicazione. Per la registrazione ti serviranno un documento d’identità, una webcam o una fotocamera per verificare l’identità e un posto tranquillo e luminoso dove effettuare il video di riconoscimento. Hai tempo fino al 29 settembre per ottenere i tassi più vantaggiosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.