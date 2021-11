Illimity offre un conto con canone zero a vita

Il panorama Fintech continua ad espandersi a macchia d'olio, e oggi trattiamo un altro dei prodotti lanciati ultimamente grazie ad una promo che prevede il conto completo italiano a canone zero, con anche degli interessi bancari. Offerto anche il conto deposito che offre dei tassi di interesse maggiori.

Si tratta di Illimity che è un conto che si propone di diventare il principale di quelli utilizzati in quanto è possibile collegare altri conti che si hanno a disposizione per avere sempre sotto controllo l'intera situazione patrimoniale.

Illimity: conto smart a zero spese

Partiamo dalla feature più interessante, ovvero quella che prevede zero costi semplicemente prendendo con il conto la carta di debito da utilizzare per gli acquisti online e offline direttamente nei negozi. Inoltre si può utilizzare in tutto il mondo senza costi aggiuntivi.

Con un conto illimity possiamo effettuare pagamenti anche per risparmiare tempo relativi alle bollette o le tasse. È possibile infatti procedere a pagare bollettini postali, MAV RAV, F24 e anche ricariche telefoniche direttamente dal conto, risparmiando commissioni esterne e di perdere tempo in ufficio postale, al bar o al tabaccaio. Volendo anche comodamente tramite app.

Interessante anche la funzionalità per versare contanti, in quanto illimity ha una convenzione per farlo direttamente all'interno dei supermercati. Chi cerca servizi bancari di livello più elevato può anche richiedere una carta di credito agganciata al conto.

Inoltre con il servizio Illimity Connect si tiene conto di tutta la situazione patrimoniale, dunque si agganciano altri conti ed è possibile spostare i fondi da uno all'altro in modo semplice e immediato, direttamente dall'app se necessario sempre nel massimo della sicurezza.

Chiudiamo con il conto deposito che può essere sottoscritto con depositi vincolati o svincolabili a seconda del tempo che si impegna utilizzando i propri fondi. Maggiore sarà il tempo, maggiore sarà il rendimento.