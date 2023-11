illimity: salvaguarda i tuoi depositi con un rendimento al 5,75%

Se cercate una scelta sicura con cui ottenere un buon rendimento con i propri risparmi, il conto deposito offerto da illimity può sicuramente rappresentare un’ottima opzione, grazie a un interessante rendimento del 5,75% per chi decide di sottoscrivere il piano Premium. Indipendentemente dalla scelta, sarà comunque possibile personalizzare la durata del deposito e decidere se optare per una linea non svincolabile o svincolabile.

illimity: la soluzione per i tuoi risparmi

illimity offre un tasso massimo del 5,75% se viene scelta una linea deposito vincolata di almeno 36 mesi. I vostri risparmi sono garantiti grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Oltre alla flessibilità di scelta sul periodo e sulla linea non svincolabile o svincolabile.

Sono disponibili opzioni per 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Potete avere un’idea del rendimento inserendo la cifra da depositare nel campo della funzione presente nel sito e selezionando in seguito il piano che avete intenzione di scegliere.

Se opterete per una linea svincolabile, sarete in grado di liberare parzialmente o totalmente le somme dal deposito. Nel primo caso, gli interessi verranno ricalcolati in base alle somme rimanenti, mentre svincolando totalmente i risparmi, la banca non vi riconoscerà più alcun interesse.

illimity è un conto deposito al 100% digitale e si apre facilmente online in pochi passaggi. Per farlo basta recarsi nella pagina ufficiale del prodotto, facendo in seguito clic su “Apri conto illimity” che trovate subito davanti. Seguite la procedura, inserendo i dati personali richiesti e scegliete tra il piano Classic o Premium. Una volta aperto il conto, selezionate dall’area privata la durata desiderata, scegliendo una linea svincolabile o vincolata. Effettuate un bonifico all’IBAN associato per trasferire i vostri risparmi da far maturare.

Gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul conto corrente ogni anno o a fine vincolo, in base alla linea che avete scelto.

Scegliete ora illimity per ottenere un deposito con i rendimenti più alti attualmente disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.